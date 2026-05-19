Кыргызстанда VI эл аралык «Наристе» балдар фестивалы өтөт

VI эл аралык «Наристе» балдар фольклор фестивалы 29-майдан 8-июнга чейин Бишкекте жана Ысык-Көлдүн жээгинде өтөт. Бул тууралуу мэриядан билдиришти.
Маалыматка ылайык, «Наристе» фестивалы дүйнө жүзүндөгү балдарды жана жаштарды достук, чыгармачылык, маданияттар аралык диалогду чыңдоо жана элдердин бай фольклордук мурасын сактоого багытталган эл аралык маданий платформа болуп саналат.
Фестивалга Кыргызстан, Беларусь, Казакстан, Түштүк Корея, Түркия, Өзбекстан, Монголия жана Румыниядан келген аткаруучу топтор, ошондой эле Россиянын өкүлдөрү катышат.
Иш-чаранын салтанаттуу ачылышы 31-майда Бишкекте өтөт. 1-июнда фестивалдын алкагында III Бишкек маданият форуму уюштурулат.
Ошол эле күнү саат 17:00дө Ала-Тоо аянтында Эл аралык балдарды коргоо күнүнө арналган фестивалдын катышуучуларынын жана борбор калаанын чыгармачыл топторунун катышуусундагы майрамдык концерт болот.
Маданий программанын алкагында фестивалдын катышуучулары «Ала-Арча» жаратылыш паркына да барат жана борбор калаадагы мектептерде «Дүйнө сабактары» өткөрүлөт.
Фестивалдын салтанаттуу жабылышы Ысык-Көлдө болот.