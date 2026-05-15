12:26
USD 87.45
EUR 102.42
RUB 1.19
Кыргызча

«Евровидение-2026» сынагынын бардык финалисттери белгилүү болду

«Евровидение-2026» музыкалык сынагынын бардык финалисттеринин ысымдары аталды. Вена шаарында сынактын экинчи жарым финалы болуп өттү.

Экинчи жарым финалдан өткөн 10 аткаруучу:

  • Албания (ырчы Алис, «Nân» ыры);
  • Австралия (Дельта Гудрем, «Eclipse»);
  • Болгария (Дара, «Bangaranga»);
  • Кипр (Антигони, «Jalla»);
  • Украина (LELÉKA, «Ridnym»);
  • Чехия (Даниэль Жижка, «Crossroads»);
  • Дания (Сёрен Торпегор Лунн, «Før Vi Går Hjem»);
  • Мальта (Айдан, «Bella»);
  • Румыния (Александра Кэпитэнеску, «Choke Me»);
  • Норвегия (Юнас Лов, «Ya Ya Ya»).

Финалда аларга биринчи жарым финалдын 10 жеңүүчүсү (Израиль, Бельгия, Хорватия, Финляндия, Греция, Литва, Молдова, Польша, Сербия жана Швеция), ошондой эле сынактын уюштуруучусу Австрия жана «Чоң бешилтикке» кирген Улуу Британия, Франция, Германия, Италия кошулат.

Музыкалык сынчылар Финляндиянын Линда Лампениус жана Пете Паркконен дуэтин башкы фаворит деп аташууда. Ошондой эле алдыңкы үчтүккө Грециялык аткаруучу Акилас Митилинэос жана австралиялык Дельта Гудрем кирди.

Сынактын финалы эртең, 16-майда өтөт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/373950/
Кароо: 81
Басууга
Теги
Австрияда «Евровидение-2026» сынагы башталды
Бишкекте жаш манасчылардын республикалык кароо-сынагын өтөт
«Кыргызсериал» мекемеси сериалдарды тартууга сынак жарыялады
Ошто «Ала-Тоо жазы» фестивалы өтөт
ШКУнун Дельфий оюндары: «Көркөм сүрөт искусствосу» жеңүүчүлөрү аныкталды
Кыргызстандык мугалим «КМШнын мыкты мугалими» деп аталды
ШКУнун Дельфий оюндары: «Элдик бий» сынагынын биринчи туру аяктады
Чыныбай Турсунбеков атындагы адабий сыйлыкка конкурс жарыяланды
XIII эл аралык Махмуд Кашгари атындагы аңгемелер сынагы башталды
Баш байге 100 миң сом: Улуттук жазуучулар союзу ыр сынак жарыяланды
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстанда ЖОЖдордун студенттери үчүн тогуз жаңы жатакана курулат Кыргызстанда ЖОЖдордун студенттери үчүн тогуз жаңы жатакана курулат
Кыргызстан УОК башчылыгына 30&nbsp;жаштагы Айваз Оморкановдун талапкерлиги көрсөтүлдү Кыргызстан УОК башчылыгына 30 жаштагы Айваз Оморкановдун талапкерлиги көрсөтүлдү
Бишкекте төрт күнгө созула турган &laquo;Жаштар жумалыгы&raquo; башталды Бишкекте төрт күнгө созула турган «Жаштар жумалыгы» башталды
Адылбек Касымалиев Кыргыз футбол биримдигинин президенттигине талапкер болду Адылбек Касымалиев Кыргыз футбол биримдигинин президенттигине талапкер болду
15-май, жума
12:05
Пайдалуу кеңеш: Диетолог шаурманын эң негизги зыянын атады Пайдалуу кеңеш: Диетолог шаурманын эң негизги зыянын ат...
11:46
«Евровидение-2026» сынагынын бардык финалисттери белгилүү болду
11:24
Жумгал районунун акими алмашты
11:16
Кытай ТИМи Ирандын айланасындагы кырдаалды тезирээк жөнгө салууга чакырды
11:03
ЖКнын экс-депутаты Токтогул районунун акими болду