09:41
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Кыргызча

Нарын облусунда күчү 3 баллга жеткен жер титирөө катталды

Нарын облусунда күчү 3 баллга жеткен жер титирөө болду. Бул тууралуу Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясынын Сейсмология институту билдирет.

Маалыматка ылайык, жер титирөө 10-майда саат 20:54тө катталган. Жер титирөөнүн очогу Жетим кырка тоосунун аймагында, тактап айтканда, Узун-Булак айылынан түштүк-чыгышты көздөй 10 чакырым, Арчалы айылынан түштүк-батышты көздөй 14 чакырым жана Нарын шаарынан түндүк-чыгышты көздөй 65 чакырым алыстыкта жайгашкан.

Кыргызстандын калктуу конуштарында жер титирөөнүн күчү сезилген эмес.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/373260/
Кароо: 118
Басууга
Теги
Кыргызстанда дагы бир жер титирөө катталды
Бүгүн Кыргыз-тажик чек арасында жер титиреди
Кыргыз — казак чек арасында жер титирөө катталды
Кыргызстанда күчү 2,8 баллга жеткен жер титирөө катталды
Бүгүн Кыргызстанда 4 баллга жеткен жер титирөө катталды
Нарын аймагында 3,5 баллга жеткен жер титирөө болду
Кыргызстанда 3 баллга жеткен жер титирөө катталды
Кыргызстан -Кытай чек арасында 3,5 баллга жеткен жер титирөө болду
Бүгүн Кыргызстан аймагында болжол менен 3,0 баллга жеткен жер титирөө болду
Нарында 4 баллга чейин жер титирөө болду, жабыркагандар жок
Эң көп окулган жаңылыктар
Тоого эс&nbsp;алууга чыккандарга эскертүү: 7-12-май аралыгында сел жүрүшү мүмкүн Тоого эс алууга чыккандарга эскертүү: 7-12-май аралыгында сел жүрүшү мүмкүн
Дональд Трамп: &laquo;Тегеран өзөктүк куралдан баш тартууга макул болду&raquo; Дональд Трамп: «Тегеран өзөктүк куралдан баш тартууга макул болду»
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;жылдан бери кардарлар менен бирге «Оптима Банк» — 34 жылдан бери кардарлар менен бирге
Ош&nbsp;шаарына Москвадан &laquo;Өчпөс оттун&raquo; бөлүкчөсү алып келинди Ош шаарына Москвадан «Өчпөс оттун» бөлүкчөсү алып келинди
11-май, дүйшөмбү
09:35
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
09:15
«Барселона» «Реалды» жеңип, Испания чемпиону болду
09:03
Бишкекте апта башында күн күркүрөп, жаан жаайт. 11-13-майга карата аба ырайы
08:30
Бишкекте ысык суу 3–4 күндүн ичинде толугу менен берилет
08:10
Нарын облусунда күчү 3 баллга жеткен жер титирөө катталды
9-май, ишемби
08:03
Бүгүн Бишкекте коомдук тартипти 3 миңден ашуун милиция кызматкери карайт
07:45
Дүйнө чемпионаты — 2026: Лионель Месси башкы фавориттерин атады