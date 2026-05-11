«Барселона» «Реалды» жеңип, Испания чемпиону болду

«Барселона» өз талаасында Испания чемпионатынын 35-турунун алкагында мадриддик «Реалды» 2:0 эсебинде жеңип, мөөнөтүнөн мурда чемпиондук титулга ээ болду.
Оюн Барселонадагы «Камп Ноу» стадионунда өттү. Кожоюндардын катарында голдорду 9-мүнөттө Маркус Рэшфорд жана 18-мүнөттө Ферран Торрес киргизишти.
Бул жеңиштен кийин «Барселона» 91 упай топтоду. «Реал» болсо 77 упай менен экинчи сапта калууда.
Ла Лиганын кийинки турунда «Барселона» конокто «Алавес» менен ойнойт, ал эми «Реал» өз үйүндө «Овьедону» кабыл алат.