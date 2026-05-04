Кыргызстан менен Сейшел аралдары кыска мөөнөттүү визасыз режимди киргизет

Бүгүн, 4-майда Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин Сейшел аралдарынын тышкы иштер жана диаспора министри Барри Фор менен жолугушуусу болуп өттү. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.
Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар саясий диалогду өнүктүрүү, келишимдик-укуктук базаны кеңейтүү, ошондой эле айыл чарба, туризм, билим берүү жана санариптик башкаруу тармактарын камтыган соода-экономикалык жана гуманитардык кызматташууну чыңдоо маселелерин, мындан тышкары туруктуу өнүгүү жана климат маселелери боюнча өз ара аракеттенүүнү талкуулашты.
Бул сапар Сейшел Аралдарынын тышкы саясий ведомствосунун башчысынын Кыргыз Республикасына эки тараптуу мамилелердин тарыхындагы алгачкы сапары экени белгиленди.
Жолугушуунун жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын жана Сейшел Аралдары Республикасынын жарандары үчүн кыска мөөнөттүү сапарларга визалык талаптарды өз ара жокко чыгаруу жөнүндө Макулдашууга кол коюлду.
Сапардын алкагында жогорку жана эң жогорку деңгээлдерде жолугушууларды өткөрүү да пландалууда.
Эскерте кетсек, 2026-жылдын 3—6-май күндөрү Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин чакыруусу менен Сейшел Аралдары Республикасынын Тышкы иштер жана диаспора министри Барри Фор Кыргыз Республикасына расмий сапар менен келүүдө.