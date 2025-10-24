Бишкекте «Кыргызстан EXPO — 2025» көргөзмөсү ачыла турганын Соода-өнөр жай палатасы билдирди.
Көргөзмө өндүрүүчүлөр, экспортерлор, инвесторлор жана мамлекеттик кызматкерлер үчүн аянтча катары кызмат кылат. Катышуучулар келишим түзүп, өнөктөштөрдү таап, жаңы өнүмдөрдү жана кызматтарды көрсөтө алышат.
Көргөзмөгө Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Иран, Кытай, Корея жана башка өлкөлөрдүн компаниялары катышат. Жалпысынан 140 өндүрүүчү жана эл аралык компаниялар катышууну ырасташты.
ЭКСПОдо өнүмдөрдү, кызматтарды жана технологияларды көрсөтүүчү көргөзмө аянты, B2B жолугушуулары, тез тармактык мүмкүнчүлүктөр, өндүрүүчүлөр жана экспорттоочулар үчүн пич-сессиялар жана мамлекеттик органдар жана эл аралык өнөктөштөр менен тематикалык талкуулар болот.