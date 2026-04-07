Доор мурасы: Москвада Семён Чуйковго арналган көргөзмө өтөт

Бүгүн, 7-апрелде Москва шаарындагы Мамлекеттик Третьяков галереясынын Кадашевская жээктеги корпусунда көрүнүктүү сүрөтчү Семён Афанасьевич Чуйковке арналган «Доор мурасы. Семён Чуйков» аттуу көргөзмөнүн салтанаттуу ачылышы өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги билдирди.

Көргөзмө РОСИЗО мамлекеттик музей-көргөзмө борбору менен Третьяков галереясынын биргелешкен долбоору болуп саналат жана сүрөтчүнүн бай чыгармачылык мурасын кеңири таанытууну максат кылат.

Көргөзмөдө сүрөтчүнүн ар кыл мезгилдердеги чыгармалары сунушталып, анын эң белгилүү эмгектеринин бири — «Советтик Кыргызстандын кызы» да көрсөтүлөт. Ошондой эле «Кыргыз колхоз сюитасы» сериясынан тандалган эмгектер экспозициянын өзөгүн түзөт.

Мындан тышкары, экспозиция Чуйковдун түздөн-түз катышуусу менен топтолгон коллекциялар менен толукталат. Алардын ичинде белгилүү сүрөтчүлөрдүн чыгармалары жана анын ысымын алып жүргөн окуу жайдын бүтүрүүчү жаш сүрөтчүлөрүнүн эмгектери бар.

Бул көргөзмө — көрүүчүлөр үчүн Семён Чуйковдун чыгармачылык дүйнөсүнө жаңыча көз караш менен баа берүү мүмкүнчүлүгү, ошондой эле кыргыз жана совет көркөм өнөрүнүн тарыхый мурасын тереңирээк түшүнүүгө шарт түзгөн маанилүү маданий окуя.
Бүгүн Бишкекте Уркуя Салиевага арналган көргөзмө ачылат
Тоолордун кыздары: Бишкекте кыргызстандык аял сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү өтүүдө
Семён Чуйков музейинде «Жаздын сыйкырдуу дүйнөсү» көргөзмөсү өтөт
Бүгүн Бишкекте Николай Рерихтин экспедициясына арналган көргөзмө ачылат
Бүгүн дизайнерлердин V республикалык көргөзмөсү өтөт
Бишкекте «Кыргызстан ЭКСПО — 2025» эл аралык көргөзмөсү ачылат
Бишкекте «Кыргызстан ЭКСПО — 2025» эл аралык көргөзмөсү ачылат
Москвадагы ВДНХдагы «Кыргызстан» павильонуна 370 миңге жакын зыяратчы келген
Бишкекте эки сүрөтчүнүн «Тандем» аттуу көргөзмөсү ачылат
Бишкекте «АгроТехЭкспо-2024» агроөнөр жай көргөзмөсү өтөт
Акыйкатчы Минскте Тергөө абагында олтурган кыргыз жарандары менен жолугушту Акыйкатчы Минскте Тергөө абагында олтурган кыргыз жарандары менен жолугушту
Кыргызстан Иранга гуманитардык жардам жөнөтүүдө Кыргызстан Иранга гуманитардык жардам жөнөтүүдө
Нарында үч&nbsp;адам баңгизат менен кармалды: кылмыш иши козголду Нарында үч адам баңгизат менен кармалды: кылмыш иши козголду
Пайдалуу кеңеш: Өзүн-өзү өнүктүрүүгө сунуштар Пайдалуу кеңеш: Өзүн-өзү өнүктүрүүгө сунуштар
7-апрель, шейшемби
09:15
Азия чемпионаты: Эркин күрөш боюнча кыргызстандык он балбан килемге чыгат Азия чемпионаты: Эркин күрөш боюнча кыргызстандык он ба...
09:00
Бүгүн Бишкектин бир бөлүгүндө суу өчүрүлөт
08:27
Доор мурасы: Москвада Семён Чуйковго арналган көргөзмө өтөт
08:00
Кыргызстандан гуманитардык жардам Иранга жетти
07:45
Азия чемпионаты. Кыргызстандык үч балбан финалга чыкты
6-апрель, дүйшөмбү
18:35
7-апрелге карата аба ырайы
17:42
ЖРТга дээрлик 57 миңдей абитуриент катталды.
17:23
Бишкектин 5-кичи районундагы көп кабаттуу үйдө өрт чыкты
15:24
Азия чемпионаты: Жарым финалга кимдер чыкты?
15:14
Бишкек-Кант-Токмок унаа жолунун бир бөлүгүн кеңейтүү: Иштер качан бүтөт?