11:42
USD 87.45
EUR 101.62
RUB 1.08
Кыргызча

Бишкекте «Кыргызстан ЭКСПО — 2025» эл аралык көргөзмөсү ачылат

Бишкекте «Кыргызстан EXPO — 2025» көргөзмөсү ачыла турганын Соода-өнөр жай палатасы билдирди.

Көргөзмө өндүрүүчүлөр, экспортерлор, инвесторлор жана мамлекеттик кызматкерлер үчүн аянтча катары кызмат кылат. Катышуучулар келишим түзүп, өнөктөштөрдү таап, жаңы өнүмдөрдү жана кызматтарды көрсөтө алышат.

Ага Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Иран, Кытай, Корея жана башка өлкөлөрдүн компаниялары катышат. Жалпысынан 140 өндүрүүчү жана эл аралык компаниялар катышууну ырасташты.

ЭКСПОдо өнүмдөрдү, кызматтарды жана технологияларды көрсөтүүчү көргөзмө аянты, B2B жолугушуулары, тез тармактык мүмкүнчүлүктөр, өндүрүүчүлөр жана экспорттоочулар үчүн пич-сессиялар жана мамлекеттик органдар жана эл аралык өнөктөштөр менен тематикалык талкуулар болот.

«Кыргызстан ЭКСПО — 2025» 13-14-ноябрга белгиленген.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348042/
Кароо: 116
Басууга
Теги
Москвадагы ВДНХдагы «Кыргызстан» павильонуна 370 миңге жакын зыяратчы келген
Бишкекте эки сүрөтчүнүн «Тандем» аттуу көргөзмөсү ачылат
Бишкекте «АгроТехЭкспо-2024» агроөнөр жай көргөзмөсү өтөт
Бишкекте Чыңгыз Айтматовго арналган көргөзмө өтөт
Бакен Кыдыкееванын 100 жылдыгы. Кыргызстанда виртуалдык көргөзмө ачылды
Лондондо биринчи жолу кыргызстандык сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү өттү
«EXPO 2020» көргөзмөсүнө Акылбек Жапаров менен бир топ ырчылар барат
Кыргызстан Дубайде өтүп жаткан «Экспо−2020» көргөзмөсүнө катышууда
Исхак Раззаковдун 111 жылдыгына карата виртуалдуу көргөзмө ачылды
Жылаңач аял, ич кийим. Көркөм сүрөт музейиндеги көргөзмөгө аялдардын пикири
Эң көп окулган жаңылыктар
&laquo;Мурас&raquo; турак жай комплексинде &#8470;&nbsp;40&nbsp;мектептин пилоттук филиалы ачылды «Мурас» турак жай комплексинде № 40 мектептин пилоттук филиалы ачылды
Кыргызстанда 2025-жылдын башынан бери өрттөн 34&nbsp;адам каза болду Кыргызстанда 2025-жылдын башынан бери өрттөн 34 адам каза болду
Өзгөндө 380&nbsp;орундуу, 1&nbsp;миллиард 350 миллион сомдук оорукананын курулушу башталды Өзгөндө 380 орундуу, 1 миллиард 350 миллион сомдук оорукананын курулушу башталды
&laquo;Мадина резиденс&raquo; турак жай комплексин курууда одоно мыйзам бузуулар аныкталды «Мадина резиденс» турак жай комплексин курууда одоно мыйзам бузуулар аныкталды
22-октябрь, шаршемби
11:37
Бишкек мэриясы жазгы көрктөндүрүү үчүн 50 миңден ашуун көчөт сатып алат Бишкек мэриясы жазгы көрктөндүрүү үчүн 50 миңден ашуун...
11:30
Пайдалуу кеңеш: Баш ооруну дарысыз кантип басаңдатуу керек?
11:02
Кыргызстандын мектептерине башталгыч класстар үчүн жаңы китептер таркатылууда
10:48
Борбор калаада бир күндө 50 айдоочу күбөлүгү жок кармалды
10:30
Бишкекте ТҮРКСОЙдун демилгеси менен II Түрк дүйнөсү жаштар форуму өтөт