09:31
USD 87.44
EUR 101.41
RUB 1.12
Кыргызча

Бүгүн Бишкекте Уркуя Салиевага арналган көргөзмө ачылат

Бүгүн, 6-мартта М.В. Фрунзенин мемориалдык үй-музейинде «Уркуя Салиева — кайраттуулуктун жана эркиндиктин символу» аттуу көргөзмө ачылат. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, көргөзмө көрүнүктүү коомдук ишмер Уркуя Салиеванын өмүрү жана коомдук ишмердүүлүгүнө арналат.

Анда архивдик сүрөт, документтер жана «Отко таазим» көркөм тасмасы аркылуу Уркуя Салиеванын тарыхтагы орду жана коомдогу тең укуктуулук үчүн күрөшү чагылдырылат.

Иш-чара кыргыз коомунун өнүгүшүндө аялдардын ролун даңазалоого багытталган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/364761/
Кароо: 88
Басууга
Теги
Тоолордун кыздары: Бишкекте кыргызстандык аял сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү өтүүдө
Семён Чуйков музейинде «Жаздын сыйкырдуу дүйнөсү» көргөзмөсү өтөт
Бүгүн Бишкекте Николай Рерихтин экспедициясына арналган көргөзмө ачылат
Бүгүн дизайнерлердин V республикалык көргөзмөсү өтөт
Бишкекте «Кыргызстан ЭКСПО — 2025» эл аралык көргөзмөсү ачылат
Бишкекте «Кыргызстан ЭКСПО — 2025» эл аралык көргөзмөсү ачылат
Москвадагы ВДНХдагы «Кыргызстан» павильонуна 370 миңге жакын зыяратчы келген
Бишкекте эки сүрөтчүнүн «Тандем» аттуу көргөзмөсү ачылат
Бишкекте «АгроТехЭкспо-2024» агроөнөр жай көргөзмөсү өтөт
Бишкекте Чыңгыз Айтматовго арналган көргөзмө өтөт
Эң көп окулган жаңылыктар
4-мартка карата аба ырайы 4-мартка карата аба ырайы
Бишкекте заманбап маданий борбордун курулушуна мезгил кутусу салынды Бишкекте заманбап маданий борбордун курулушуна мезгил кутусу салынды
Албаниядагы рейтингдик турнир: Кыргызстандын балбандары 9&nbsp;медаль утту Албаниядагы рейтингдик турнир: Кыргызстандын балбандары 9 медаль утту
Биз 20&nbsp;жаштабыз! Кечээ, бүгүн жана эртең Биз 20 жаштабыз! Кечээ, бүгүн жана эртең
6-март, жума
09:15
Кыргызстан менен Кувейт ТИМ башчылары телефон аркылуу сүйлөштү. Эмнелер айтылды? Кыргызстан менен Кувейт ТИМ башчылары телефон аркылуу с...
08:30
Бүгүн Бишкекте Уркуя Салиевага арналган көргөзмө ачылат
08:00
Төө-Ашуу ашуусунда кар: Бишкек-Ош авто жолуна убактылуу чектөө киргизилди
07:45
UWW: Эрназар Акматалиев дүйнөлүк рейтингде экинчи орунга көтөрүлдү
5-март, бейшемби
17:30
6-мартка карата аба ырайы
16:33
Шашылыш билдирүү! Кар көчкү түшүү кооптуулугу сакталууда
15:35
Садыр Жапаров Airbus менен Кыргызстандын авиациялык паркты кеңейтүүнү талкуулады
15:15
Кыргызстан эки «Airbus A321» учагын сатып алат. Минкаб келишимге кол койду
15:03
ИИМ эл аралык издөөдө жүргөн үч жаранды кармалды