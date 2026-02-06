10:00
Бүгүн дизайнерлердин V республикалык көргөзмөсү өтөт

Бүгүн, 6-февралда «Кыргыз Республикасынын дизайнерлер союзунун» коомдук бирикмеси маданият министрлигинин колдоосу менен Бишкекте дизайнерлердин эмгектеринен V республикалык жогорку окуу жайлар аралык көргөзмөсү башталат. Бул тууралуу Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук сүрөт искусствосу музейинен билдиришти.

Бул көргөзмө мейкиндигинде белгилүү профессионал дизайнерлер — жогорку окуу жайлардын окутуучуларынын эмгектери, ошондой эле декоративдик-кол өнөрчүлүк искусство, графика, керамика жана зергерчилик багытындагы студенттик иштер сунушталат.

Бул көргөзмө дизайн дүйнөсүнө кызыккан, бул жолдун татаал жана шыктуу башталышы менен таанышкысы келген бардык адам үчүн арналган.
