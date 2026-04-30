10:20
USD 87.43
EUR 102.30
RUB 1.16
Кыргызча

Бүгүн Бишкектин айрым бөлүктөрүндө суу өчүрүлөт

Бүгүн, 30-апрелде саат 09:00дөн 24:00гө чейин турак жай имараттарында, мектептерде, мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде, саламаттык сактоо мекемелеринде жана башка социалдык жана объектилеринде ичүүчү суу берүү токтотулат. Бул тууралуу мэриядан билдирди.

Өчүрүлө турган аймактар:

Шабдан Баатыр проспектиси — Хивинская көчөсү (Лермонтов көчөсүнөн Ч. Валиханов көчөсүнө чейин) — Достоевский көчөсү.

Суу «Тепличный» суу топтомосунда жана шаардык суу түтүк тармактарында реконструкция иштерин жүргүзүүгө байланыштуу өчүрүлөт.

«Бишкексууканал» муниципалдык ишканасы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана уюмдарды, тургундарды алдын ала ичүүчү суу камдап алууга чакырат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/372493/
Кароо: 114
Басууга
Теги
30-апрель, бейшемби
10:14
BITF 2026: Бишкекте туризм жана меймандостук көргөзмөсү ачылууда BITF 2026: Бишкекте туризм жана меймандостук көргөзмөсү...
09:35
Бүгүнкү доллардын курсу
09:23
Сокулукта психотроптук заттарды сактоого шектүү кармалды
09:05
Ишкерлердин укуктарын бузгандыгы үчүн 247 аткаминер жоопкерчиликке тартылды
08:43
Бүгүн Бишкектин айрым бөлүктөрүндө суу өчүрүлөт
29-апрель, шаршемби
17:20
30-апрелге карата аба ырайы
16:17
Чемпиондор лигасы: Бүгүн жарым финалда «Атлетико» менен «Арсенал» беттешет
16:09
Камчыбек Ташиев элге кайрылуу жасады. Эмнелерге токтолду?