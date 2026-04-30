Кыргызстандагы алоолонгон кызгалдактар соцтармактарда көз жоосун алууда

Акыркы күндөрү Кыргызстандын социалдык тармактарын алоолонгон кызгалдактардын сүрөттөрү жана видеолору каптады. Колдонуучулар бүтүндөй талааны жаап жаткан кызыл гүлдөрдүн ачык түстүү кадрларын жарыялоодо.
Ар бир жаз сайын өлкөнүн ар кайсы аймактарында кызгалдактар массалык түрдө гүлдөп, кадимки пейзаждарды жандуу сүрөттөргө айландырат. Бул көрүнүш көптөн бери сезондук салт болуп калган, бирок жыл сайын жаңы кызыгууну жаратат.
Колдонуучулар сейилдөөлөрдөн тартылган видеолор, дрондор менен тартылган кадрлар жана гүлдөп жаткан талаалардын фонундагы сүрөттөр менен бөлүшүүдө. Кадрлар өзгөчө Чүй жана Ысык-Көл облустарынан көп чыгууда.