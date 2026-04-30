Кыргызстандагы алоолонгон кызгалдактар соцтармактарда көз жоосун алууда

Акыркы күндөрү Кыргызстандын социалдык тармактарын алоолонгон кызгалдактардын сүрөттөрү жана видеолору каптады. Колдонуучулар бүтүндөй талааны жаап жаткан кызыл гүлдөрдүн ачык түстүү кадрларын жарыялоодо.

Ар бир жаз сайын өлкөнүн ар кайсы аймактарында кызгалдактар массалык түрдө гүлдөп, кадимки пейзаждарды жандуу сүрөттөргө айландырат. Бул көрүнүш көптөн бери сезондук салт болуп калган, бирок жыл сайын жаңы кызыгууну жаратат.

Колдонуучулар сейилдөөлөрдөн тартылган видеолор, дрондор менен тартылган кадрлар жана гүлдөп жаткан талаалардын фонундагы сүрөттөр менен бөлүшүүдө. Кадрлар өзгөчө Чүй жана Ысык-Көл облустарынан көп чыгууда.

Кызгалдактар эки апта гана гүлдөйт, ошондуктан көпчүлүк үчүн бул шаар сыртына чыгып, жаратылыштын эң ачык көрүнүштөрүнүн бирине күбө болууга жакшы мүмкүнчүлүк. Мындай «кызыл күндөр» жаздын расмий эмес символуна айланды — аны сүрөткө болсо да сактап калгың келген кыска, бирок эсте каларлык учур.
Кыргызстан эки айдын ичинде 200 миңден ашык гүл экспорттогон
Кыргызстанга 8-марттын алдында 4 миллиондон ашык гүл алынып келди
Борбор калаада «Бишкек-2020» деген жазуу түрөндө 30 миң гүл отургузулду
25 гектарга жайылган роза талаасы
Быйыл мектептерде биринчи коңгуроо 15-сентябрда кагылат Быйыл мектептерде биринчи коңгуроо 15-сентябрда кагылат
Кыргызстанда Курман айт качан майрамдалары белгилүү болду Кыргызстанда Курман айт качан майрамдалары белгилүү болду
28-апрелге карата аба ырайы 28-апрелге карата аба ырайы
Садыр Жапаров Россияга эмнеге барганын айтты Садыр Жапаров Россияга эмнеге барганын айтты
Кара-Сууда 87 жаштагы аял дайынсыз жоголду, издөө иштери канал боюнда уланууда Кара-Сууда 87 жаштагы аял дайынсыз жоголду, издөө иштер...
11:16
Бишкектеги Ч. Айтматов атындагы орус драма театрынын май айы репертуары
10:51
Кыргызстандын энергетиктери майрам күндөрү күчөтүлгөн режимде иштешет
10:36
10:14
BITF 2026: Бишкекте туризм жана меймандостук көргөзмөсү ачылууда