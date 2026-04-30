УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевге эки берене боюнча айып тагылды

УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевге КР Кылмыш-жаза кодексинин эки беренеси боюнча айып тагылды. Бул тууралуу ЖМКлар жактоочу Икрамидин Айткуловго шилтеме берүү менен жазып чыгышты.

Маалыматка ылайык, Ташиев суракка чакырылып, андан кийин кылмыш-жаза кодексинин 326-беренеси («бийликти күч менен басып алуу») жана 337-беренеси («кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу») боюнча айып тагылган.

Ошондой эле мурдагы аткаминерге карата өлкөдөн чыкпоо жөнүндө тил кат түрүндөгү бөгөт чарасы тандалган. Адвокаттын айтымында, Камчыбек Ташиев коюлган айыптарды моюнуна алган жок.
