Сокулукта психотроптук заттарды сактоого шектүү кармалды

Сокулук районунда милиция кызматкерлери тарабынан психотроптук заттарды мыйзамсыз сактоо фактысы аныкталды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди.

Фото Чүй ОИИБдин басма сөз кызматы.

Маалыматка ылайык, 14-февралда Ак-Жол айылындагы стационардык МАИ постунда психотроптук заттар табылганы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам-тергөө тобу чыгып, маалымат тастыкталган.

Соттук-химиялык экспертизанын корутундусуна ылайык, алынган заттын жалпы салмагы 2,697 грамм болгон MDMB-4en-PINACA синтетикалык каннабиноиди экени аныкталган.

Бул факты боюнча КР Кылмыш-жаза кодексинин 283-беренеси (Сатпоо максатында эмес баңгизаттарды, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун мыйзамсыз даярдоо) менен кылмыш иши козголгон.

Шектүү аныкталып, ал 2004-жылы туулган И.Д. экендиги маалым болду. Ал кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөө иштери уланууда.
УКМК: Тергөөчү 25 миң доллар талап кылууга шектелип кармалды
Баткенде милиция кызматкерине пара берүүгө шектүү жаран кармалды
Аламүдүн райондук сотунун судьясы 26 миң доллар пара алууга шектелүүдө
Оштогу жаңы базардын директору кармалды
Чүй облусунда үй сатуу алдамчылыгы боюнча шектүү кармалды
Чүй облусунда баңгизат сатууга шектүү кармалды
Чүй облусунда куралдуу каракчылыкка бөгөт коюлду: үч шектүү кармалды
Дачада көмүлгөн сөөк: Чүй облусунда киши өлтүрүүгө шектүү кармалды
Кара-Балта шаарында күйөөсүн өлтүргөн деп шектелген аял кармалды
УКМКнын Бишкектеги 6-башкармалыгынын башчысы коррупция боюнча камакка алынды
