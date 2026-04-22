Китеп майрамы: Бүгүн Ош шаарында китеп фестивалы башталат

Ош шаарында 22—23-апрель күндөрү Бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө арналган «Окурман Ош» китеп фестивалы өтөт. Бул тууралуу КР Улуттук жазуучулар союзу билдирди.

Маалыматка ылайык, китеп майрамында сиздерди китеп жарманкеси, тематикалык көргөзмөлөр, кызыктуу оюндар, конкурстар жана концерттик программа күтөт.

Фестивалдын программасы:

  • 22-апрель 12:00–13:00 — Ош мамлекеттик университетинде белгилүү чыгармалар боюнча жаш окурмандар үчүн тест сынагы.
  • 13:00–14:20 — С. Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында режиссёр Уланмырза Карыпбеков койгон «Куса» драмасы (кирүү акысыз).
  • 23-апрель 12:00 — Т. Сатылганов атындагы облустук китепканада «Жаштарды китеп окууга тартуу маселелери» темасында тегерек стол.
  • 14:00–16:00 — Ош мамлекеттик университетинин чоң жыйындар залында акын-жазуучу Зинакан Пасанованын 70 жылдыгына арналган чыгармачылык кече.
  • 17:00–18:00 — Алымбек датка этнографиялык комплексинде китеп жарманкесинин расмий ачылышы.
  • 19:00–20:30 — «Окурман Ош» фестивалынын салтанаттуу жабылышы жана концерттик программа.
Эл аралык «XVII КИТЕП FEST — 2026» китеп фестивалы өтөт
Китеп майрамы: Ош шаарында китеп фестивалы өтөт
Бүгүн Бишкекте Китеп күнүнө арналган Окуу декадасы башталат
Китеп күнү: Бишкекте окуу декадасы өтөт
Бүгүн Эл аралык театр күнү
Мектептерде окуу китептеринин жеткиликтүүлүгү 84,8 пайызга жетти
23-февраль — Ата Мекенди коргоо күнү!
КР Эмгек министрлиги эскертет: 7-8-ноябрь жумуш күнү болот
Кыргызстанда 2-август Курулушчулардын майрамы катары расмий түрдө бекитилди
Адылбек Касымалиев мамлекеттик кызматтын кызматкерлерин майрамы менен куттуктады
Кыргызстанда Улуу Ата Мекендик согуштун 24&nbsp;ардагери калды Кыргызстанда Улуу Ата Мекендик согуштун 24 ардагери калды
Мектепке кабыл алуу.&nbsp;56&nbsp;миңден ашык бала биринчи класска катталды Мектепке кабыл алуу. 56 миңден ашык бала биринчи класска катталды
Садыр Жапаров: &laquo;Чакан ГЭСтер КР&nbsp;энергетикасынын стратегиялык маанилүү багыты&raquo; Садыр Жапаров: «Чакан ГЭСтер КР энергетикасынын стратегиялык маанилүү багыты»
Пайдалуу кеңеш: Эртең менен эрте тамактанууну арыктоого жардам берет Пайдалуу кеңеш: Эртең менен эрте тамактанууну арыктоого жардам берет
22-апрель, шаршемби
09:35
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
09:31
UWW рейтинги: Эрназар Акматалиев дүйнөнүн мыкты балбандардын сап башына чыкты
09:00
Бүгүн Бишкектин айрым бөлүктөрүндө муздак суу болбойт
08:52
Кыргыз — казак чек арасында жер титирөө катталды
08:22
Жалпы республикалык тестирлөөгө 61 миң 412 адам катталды
21-апрель, шейшемби
17:39
22-апрелге карата аба ырайы
16:10
Байтик айылынан «Ала-Арча» паркына чейин веложол курулууда
15:28
Бишкекте хоккей боюнча Азия Кубогу башталат