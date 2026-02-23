Бүгүн , 23-февраль — Ата Мекенди коргоо күнү! 1918-жылы дал ушул күнү Кызыл Гвардия отряды Германиянын аскерлерин Псков жана Нарва аймагынан алгачкы жолу жеңип алган. Бул алгачкы жеңиш «Кызыл Армиянын туулган күнү» деп аталып калган.
1922-жылы бул дата расмий түрдө Кызыл Армиянын күнү деп жарыяланган. Кийин СССР маалында бүткүл элдик майрам 23-февраль — Советтик Армиянын жана аскер деңиз флотунун күнү деп, жыл сайын белгилене баштаган.
Советтер Союзу тарагандан кийин Кыргызстанда бул дата 2003-жылдан тартып жалпы элдик майрам катары киргизилген. Ошондон бери бул күн Ата Мекенди коргоочулардын күнү деп белгиленип келет.