09:40
USD 87.45
EUR 102.43
RUB 1.09
Кыргызча

Бишкекте 11 автобустун каттамы өзгөрдү

Бүгүн, 22-декабрдан тартып Бишкекте Чүй проспектисинин Шопоков көчөсүнөн К. Тыныстанов көчөсүнө чейинки бөлүгүнүн ачылышына байланыштуу 11 автобустун каттамы өзгөрдү. Бул тууралуу Бишкек шардык мэриясынан билдиришти.

22-декабрынан тартып № 222, № 216, № 129, № 169, № 104, № 227, № 254, 135, № 11, № 152, № 25 автобустардын кыймыл чиймелерине жарым-жартылай өзгөртүүлөр киргизилди, ал эми кээ бир каттамдар мурунку багыттарына кайтарылды.

Мэрия жүргүнчүлөрдү жаңы кыймыл чиймелерин эске алууну суранат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/355402/
Кароо: 21
Басууга
Теги
Бишкекте № 2 жаңы электробус каттамы ишке кирди
Бишкекте № 195 автобус каттамынын кыймылы өзгөрөт
Ошто дагы бир автобусттук каттам иштей баштайт
Ош жана Баткенде катуу шамалга байланыштуу каттамдар токтотулуп жатат
Жаңы 120 автобустун кайсы каттамдарга чыгары белгилүү болду
Айрым автобустук каттамбар башка ташуучу ишканага пайдаланууга берилди
Ички авиакаттамдардын саны көбөйтүлөт
Бишкекте айрым каттамдагы маршруттардын саны көбөйтүлөт
Бишкекте жаңы автобустук каттам ачылды
Бишкекте жаңы каттамдарды киргизүү мүмкүнчүлүгү каралууда
Эң көп окулган жаңылыктар
Түрк аба жолдору &laquo;Манас&raquo; аэропортуна каттамдардын санын көбөйтөт Түрк аба жолдору «Манас» аэропортуна каттамдардын санын көбөйтөт
Дем алыш күндөрү Бишкекте кар жаайбы? 18-21-декабрга карата аба ырайы Дем алыш күндөрү Бишкекте кар жаайбы? 18-21-декабрга карата аба ырайы
Тумандан улам &laquo;Манас&raquo; аэропортуна келе жаткан 15&nbsp;учак башка шаарларга жөнөтүлдү Тумандан улам «Манас» аэропортуна келе жаткан 15 учак башка шаарларга жөнөтүлдү
Кыргызстан банктарынын активдери 1&nbsp;триллион сомдон ашты Кыргызстан банктарынын активдери 1 триллион сомдон ашты
22-декабрь, дүйшөмбү
09:34
Бишкекте 11 автобустун каттамы өзгөрдү Бишкекте 11 автобустун каттамы өзгөрдү
09:25
Садыр Жапаровго Санкт-Петербургда Лев Толстой атындагы тынчтык сыйлыгы ыйгарылды
09:00
Бишкекте бир аз жылышы күтүлүүдө. 22-24-декабрга карата аба ырайы
08:43
Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны: Кайсы документтерге кол коюлду?
08:00
Бүгүн Бишкекте грек-рим күрөшү боюнча өлкө чемпионаты башталат
19-декабрь, жума
17:30
20-декабрда күтүлгөн аба ырайы
16:30
Кыргызстандын Акыйкатчы институтуна жаңы Chevrolet Cobalt унаалары тапшырылды
16:12
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
16:05
Ош облусунда коррупцияга шектелип дагы алты мамлекеттик кызматкер кармалды
15:35
Чоң-Ашуу ашуусуна убактылуу чектөө киргизилди