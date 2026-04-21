Азия чемпионаты: Кыргызстандын дзюдо курамасы командалык мелдеште 3-орунду алды

Кытайда өткөн дзюдо боюнча Азия чемпионатында Кыргызстандын курама командасы коло байгеге ээ болду. Бул тууралуу Эл аралык федерация уюму билдирди.
Турнирге 10 курама команда катышып, ар бир команданын курамында үчтөн аял жана эркек спортчу болду.
Чейрек финал: Биздин спортчулар Тажикстандын өкүлдөрүн жеңип алышты.
Жарым финал: Тилекке каршы, жарым финалда Монголиянын курамасына жеңилди (монголиялыктар финалда Казакстандын атлеттеринен да күчтүү экенин далилдешти).
Коло үчүн күрөш: Андан кийин кыргызстандыктар Индия жана БАЭ (ОАЭ) командаларын жеңип, үчүнчү орунду камсыз кылышты.
Белгилей кетсек, бул кыргыз дзюдочулары үчүн Азия чемпионаттарынын тарыхында командалык мелдеште алган алгачкы медаль болуп калды.