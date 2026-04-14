Криштиану Роналду футбол карьерасын жыйынтыктайбы же улантабы?

Португалия жана «Аль-Наср» клубунун чабуулчусу Криштиану Роналдуга карьерасын жыйынтыктоо сунушталды. Бул тууралуу чет элдик спорт басылмалары жазууда.

Маалыматка ылайык, «Арсеналдын» мурдагы жарым коргоочусу Андерс Лимпар бул пикирин билдирип, чабуулчу негизги максаттарына жеткенден кийин эс алууга чыгууну ойлонушу керек деп эсептейт.

«Мен Лионель Месси жана Криштиану Роналду сыяктуу оюнчуларга суктанам. Алардын оюнун улантуу укмуш. Бирок, балким, Роналду Дүйнөлүк чемпионаттан кийин эс алууга кетиши керек», — деди Лимпар «Marca» басылмасына берген маегинде.

Ал карьерасын дагы улантып, анын ичинде MLS клубуна өтүү анын мурастарына таасир этиши мүмкүн экенин кошумчалады.

«Эмне үчүн MLS клубунда 41 жашында жаңы этапты баштоо керек? Бул көптөгөн күчтүү оюнчулары бар оор лига. Роналдуга менин кеңешим — 1000 голго жетип, эс алууга чыгуу», — деп кошумчалады ал.

«Аль-Наср» клубу үчүн ойногон Роналду карьерасын улантууга шыктануусун жоготкон жок. Ал жакында эле жаракаттан айыгып, эки гол киргизип, жалпы голдорунун санын 967ге жеткирди.

Португалиялык футболчу өзүнүн негизги максатын жашырган жок: 1000 голго жетүү!

«Оюнду улантуу кыйын, бирок менде мотивация бар. Мен кубокторду утуп алып, ошол деңгээлге жетүүнү каалайм. Эгер жаракат албасам, муну жасай аларыма ишенем», — деп мурда Роналду айткан эле.
