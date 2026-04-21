Бишкекте самбо боюнча эл аралык мелдеш аяктады

Бишкекте 18-апрелден 19-апрелге чейин «Динамо» спорттук комплексинин базасында самбо боюнча эл аралык мелдеш өттү. Иш-чара СССРдин самбо жана дзюдо боюнча спорт чебери, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу, экстра-класстагы эл аралык категориядагы калыс Николай Михайловдун жаркын элесине арналды. Бул тууралуу Самбо федерациясы билдирди.
Мелдешке өлкөнүн аймактарынан келген 100дөн ашык жаш спортчу, ошондой эле жакынкы чет өлкөлөрдүн командалары катышты. Жеңүүчүлөр жана байгелүү орундардын ээлери медалдар, дипломдор жана кубоктор менен сыйланышты.