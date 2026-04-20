Жөө күлүк Нурсултан Кеңешбеков Тажикстанда 1-орунду ээледи

Кыргызстандык жеңил атлетчилер Тажикстанда өткөн XVI Эл аралык жарым марафондо ийгиликке жетишти. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт агенттигинен билдиришти.
Маалыматка ылайык, мелдешке 20дан ашык өлкөдөн келген 100дөн ашуун жеңил атлеттер катышты.
Аталган марафон World Athletics уюмунун календарына кирет жана жыл сайын Дүйшөмбү шаарында өтөт. Аралыгы 21 чакырым 97,5 метрди түзөт. Эркектер арасында кыргызстандык спортчу Нурсултан Кеңешбеков 1 саат 4 мүнөт 40 секунд жыйынтык менен 1-орунду ээледи. Ал эми Мария Коробицкая кыз-келиндер арасында 1 саат 17 мүнөт 36 секундда марага келип, 3-орунду багындырды.