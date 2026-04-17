Лионель Месси Испаниянын «Корнелла» клубун сатып алды

Аргентинанын курама командасынын жана «Интер Майами» клубунун чабуулчусу Лионель Месси Испаниянын Королдук футбол федерациясынын үчүнчү дивизионунда ойногон «Корнелла» клубун сатып алды. Бул тууралуу ТАСС маалымат агенттиги жазып чыкты.

Маалыматка ылайык, ал клубдун 100% акцияларынын ээси болду.

«Корнелла» билдирүүсүндө клубдун тарыхында жаңы доор башталганын, бул процесс спорттук жана корпоративдик өсүштү колдоого, пайдубалды бекемдөөгө жана таланттарга инвестиция салууга багытталганы баса белгиленет.

Эске салсак, 38 жаштагы Месси сегиз жолу «Алтын топтун» ээси. Европада аргентиналык «Пари Сен-Жермен» жана «Барселона» клубдарында ойногон, ал жерде ал төрт жолу Чемпиондор Лигасын, үч жолу УЕФАнын Суперкубогун жана үч жолу ФИФАнын клубдук дүйнө чемпионатын жеңип алган.
