Бишкекте хоккей боюнча Азия Кубогу башталат

27-апрелден 3-майга чейин «Номад Арена» муз айдыңында Эл аралык хоккей федерациясынын (IIHF) колдоосу астында Азия Кубогу өтөт. Бул тууралуу КРнын Хоккей федерациясы билдирди.
Маалыматка ылайык, кыргыз хоккейи дүйнөлүк аренада өзүн ишенимдүү көрсөтүп, өзүнүн «алтын доорун» баштан кечирүүдө.
«Чоңдордон куралган улуттук курама команда Дүйнө чемпионатынын экинчи дивизионунун «Б» тайпасындагы ордун ийгиликтүү бекемдеди. Жакында эле алтын медаль утуп, үчүнчү дивизиондун «Б» тайпасынан «А» тайпасына көтөрүлгөн U20 жаштар курамасы чоң секирик жасады. Эми муз үстүнө биз «жаңы муундун жылдыздары» деп атаган оюнчулардын чыга турган кезеги келди. Кыргызстандын курама командасынын жаш курамы үчүн бул оюндар даярдыктын маанилүү этабы жана келечектеги Дүйнө чемпионаттарындагы жеңиштерге трамплин болот», — деп айтылат маалыматта.
Жети күндүн ичинде Бишкек континенттин эң амбициялуу командаларынын таймашына күбө болот. Кубок үчүн Өзбекстан, Монголия, Индия, Индонезия, Макао (Кытай) жана турнирдин кожоюну — Кыргызстандын курама командалары күч сынашат. Биздин жаш хоккейчилер агаларынан эстафетаны өткөрүп алып, кыргыз хоккейинин жеңиш руху чыңдалып жатканын далилдөөгө даяр.