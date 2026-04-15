Чемпиондор Лигасынын жарым финалынын алгачкы жуптары аныкталды

2025/26-жылкы УЕФА Чемпиондор Лигасынын жарым финалынын алгачкы эки командасы аныкталды. Франциянын «ПСЖ» жана Испаниянын «Атлетико» клубдары абройлуу Европа Кубогу үчүн күрөшүн улантышат.

Париждиктер чейрек финалда Англиянын «Ливерпуль» клубун эки жолу жеңип, ар бири 2:0 эсебинде тең чыгышкан. Биринчи беттеш бир жума мурун болгон жана жооптук беттеште Луис Энрикенин шакирттери дагы бир жолу өздөрүнүн артыкчылыгын көрсөтүштү.

Атлетиколордун жолу татаалыраак болду. Жооптук беттеште Мадрид клубу Барселонага 2:1 эсебинде утулуп калган, бирок биринчи беттеште ишенимдүү 2:0 эсебиндеги жеңиштин аркасында алар жалпы лидерлигин сактап, турнирдин кийинки этабына чыга алышты.

Испандар жарым финалда «Арсенал-Спортинг» беттешинин жеңүүчүсү менен беттешет. «ПСЖ» болсо «Реал Мадрид-Бавария» беттешинин жеңүүчүсү менен ойнойт.
