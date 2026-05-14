Бишкектин бир бөлүгүндө газ убактылуу өчүрүлөт

«Бишкекгаз» кызматы газ кудуктарындагы бекитүүчү түзүлүштөрдө иш алып барылгандыгына байланыштуу, 15-майдан 22-майга чейин төмөнкү көчөлөр менен чектелген аймакта жаратылыш газын берүү убактылуу токтотуларын билдирет:

  • Ала-Арча дарыясы;
  • Жибек Жолу проспектиси;
  • Сүйүмбаев көчөсү;
  • Аламүдүн дарыясы;
  • Жумабек көчөсү;
  • Чоң Чүй каналы (БЧК);
  • Абдрахманов көчөсү;
  • Тоголок Молдо көчөсү;
  • Ганди көчөсү.

«Бишкекгаз» газ кызматы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана абоненттерди жаратылыш газы өчүрүлгөн мезгилде энергиянын альтернативдүү булактарына өтүүнү өтүнөт. Иштер газ менен ишенимдүү жана коопсуз камсыздоо максатында жүргүзүлүүдө.
