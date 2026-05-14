Бишкектин бир бөлүгүндө газ убактылуу өчүрүлөт

«Бишкекгаз» кызматы газ кудуктарындагы бекитүүчү түзүлүштөрдө иш алып барылгандыгына байланыштуу, 15-майдан 22-майга чейин төмөнкү көчөлөр менен чектелген аймакта жаратылыш газын берүү убактылуу токтотуларын билдирет:
- Ала-Арча дарыясы;
- Жибек Жолу проспектиси;
- Сүйүмбаев көчөсү;
- Аламүдүн дарыясы;
- Жумабек көчөсү;
- Чоң Чүй каналы (БЧК);
- Абдрахманов көчөсү;
- Тоголок Молдо көчөсү;
- Ганди көчөсү.
«Бишкекгаз» газ кызматы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана абоненттерди жаратылыш газы өчүрүлгөн мезгилде энергиянын альтернативдүү булактарына өтүүнү өтүнөт. Иштер газ менен ишенимдүү жана коопсуз камсыздоо максатында жүргүзүлүүдө.