15-майга карата аба ырайы

Эртең,15-майга караган түнү өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн +6...+11 күндүз +21...+26
Таласта1 түнкүсүн +5...+10 күндүз +21...+26
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +12...+17 күндүз +26...+31
Ысык-Көлдө түнкүсүн +3...+8 күндүз +16...+21
Нарында түнкүсүн +2...+7 күндүз +17...+22
Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн +8...+10, күндүз +23...+25 градуска чейин жылыйт.