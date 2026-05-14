Дүйнө чемпионаты −2026: Командалардын курамы качан белгилүү болот?

2026-жылкы футбол боюнча Дүйнө чемпионаты Канада, АКШ жана Мексикада 2026-жылдын 11-июнунан 19-июлуна чейин өтөт. Olympics командалардын курамдары качан белгилүү болорун баяндап берди.

2026-жылкы Дүйнө чемпионаты жаңы форматта өткөрүлөт

ФИФАнын футбол чектерин глобалдык кеңейтүү программасынын алкагында, финалдык баскычта бир заматта 48 курама команда ойнойт. Салыштырмалуу айтсак, 1998-жылдан 2022-жылга чейинки чемпионаттардын чечүүчү бөлүгүнө 32 команда квалификацияланган.

Оюндар 16 шаарда өтөт

АКШда беттештер Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско жана Сиэтл шаарларында болот. Мексикадан Гвадалахара, Мехико жана Монтеррей, ал эми Канададан Торонто жана Ванкувер шаарлары катышат.

Курамдар качан жарыяланат?

2026-жылкы Дүйнө чемпионатынын катышуучу-командаларынын курамында 3 дарбазачыны кошкондо 26дан көп эмес футболчу болушу мүмкүн. Команданын алдын ала тизмеси 35тен 55ке чейинки оюнчуну камтышы ыктымал. Турнирге карата финалдык билдирме 23төн 26га чейинки оюнчудан турат. Командалар курамды каалаган күнү жарыялай алышат, бирок 2-июнь — ФИФА тарабынан командалардын курамдарын расмий тастыктоо күнү болуп саналат.

Маанилүү даталар:

11-май — Командалар 35-55 оюнчудан (анын ичинде 5 дарбазачы) турган алдын ала курамдарын бериши керек.

25-май — Курама командага чакырылган бардык оюнчуларды жарыялоонун акыркы мөөнөтү (дедлайн).

25-май — 1-июнь — Командалар 23-26 оюнчудан (анын ичинде 3 дарбазачы) турган финалдык курамды жарыялашат.

Оюнчулардын бири жаракат алган учурда, команда турнирдеги өзүнүн алгачкы беттешине 24 саат калганга чейин курамга өзгөртүү киргизе алат.

Айрым командалардын курамдарын жарыялоо даталары:

Австралия — 1-июнь

Австрия — 18-май

Англия — 22-май

Бельгия — 15-май

Бразилия — 18-май

Германия — 21-май

Конго ДР — 11-май

Испания — 25-май

Колумбия — 29-май

Кот-д’Ивуар — 15-май

Марокко — 21-май

Мексика — 1-июнь

Нидерланды — 25-май

Жаңы Зеландия — 14-май

Норвегия — 21-май

Португалия — 19-май

Корея Республикасы — 16-май

АКШ — 26-май

Тунис — 15-май

Франция — 14-май

Хорватия — 1-июнь

Швеция — 12-май

Япония — 15-май
