Садыр Жапаров ШКУ өлкөлөрүнүн Коопсуздук кеңештеринин катчылары менен жолугушту

Кыргызстандын Президенти Садыр Жапаров бүгүн, 14-майда Шанхай кызматташтык уюмуна (ШКУ) мүчө мамлекеттердин Коопсуздук кеңештеринин катчыларынын 21-жыйынынын катышуучулары менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди.
Мамлекет башчысы катышуучулар менен саламдашып, Бишкек шаарында өтүп жаткан 21-жыйын ШКУнун алкагындагы коопсуздук жаатындагы 2026-жылдагы негизги окуя катары өзгөчө мааниге ээ экендигин баса белгиледи.
Садыр Жапаров өз сөзүндө ШКУга мүчө-мамлекеттер бүгүнкү күндө туш болуп жаткан негизги көйгөйлөрдү белгиледи. Алардын арасында геосаясий чыңалуунун күчөшү, Жакынкы Чыгыштагы куралдуу кагылышуулар, ошондой эле терроризм, сепаратизм, экстремизм, баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү жана киберчабуулдарды камтыган трансулуттук коркунучтар бар.
Мамлекет башчысы «шанхай рухунун»: өз ара урматтоо, ишеним, бири-биринин кызыкчылыктарын эске алуу жана коопсуздуктун бөлүнбөстүгү принциптерине өзгөчө көңүл бурду.
Президент баса белгилегендей, дал ушул принциптер ШКУ мейкиндигинде туруктуу стабилдүүлүктүн жана узак мөөнөттүү кызматташтыктын негизи болуп саналат.
Садыр Жапаров ошондой эле биргелешкен иштин артыкчылыктуу багыттарын белгиледи, алардын арасында атайын кызматтар ортосунда маалымат алмашууну чыңдоо, санариптик мейкиндикте терроризмди каржылоо каналдарына бөгөт коюу жана кризистик кырдаалдарга «жумшак» чара көрүү механизмдерин өнүктүрүү бар. Президент ШКУнун Регионалдык антитеррордук түзүмүнүн (РАТТ) ишмердүүлүгүн жогору баалап, анын жалпы коркунучтарга каршы туруудагы маанилүү ролун белгиледи.
Сөзүнүн аягында президент Садыр Жапаров катышуучуларды конструктивдүү, ачык жана прагматикалык диалогго чакырып, 21-жыйындын жыйынтыгы боюнча кабыл алынган чечимдер ШКУ мейкиндигинде тынчтыкты, туруктуулукту жана коопсуздукту чыңдоого өбөлгө болоруна ишеним билдирди.
Өз кезегинде ШКУга мүчө-мамлекеттердин делегация башчылары жана өкүлдөрү аймактык жана эл аралык коопсуздуктун актуалдуу маселелери боюнча пикирлерин айтышып, азыркы чакырыктарга жана коркунучтарга каршы күрөшүүдө өз ара аракеттенүүнү мындан ары да чыңдоонун зарылдыгын белгилешти, ошондой эле уюмдун алкагында өз ара ишеним жана өнөктөштүк рухунда кызматташтыкты кеңейтүүгө даяр экендиктерин билдиришти.