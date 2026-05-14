16:03
USD 87.45
EUR 102.34
RUB 1.19
Кыргызча

Садыр Жапаров ШКУ өлкөлөрүнүн Коопсуздук кеңештеринин катчылары менен жолугушту

Кыргызстандын Президенти Садыр Жапаров бүгүн, 14-майда Шанхай кызматташтык уюмуна (ШКУ) мүчө мамлекеттердин Коопсуздук кеңештеринин катчыларынын 21-жыйынынын катышуучулары менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди.

Мамлекет башчысы катышуучулар менен саламдашып, Бишкек шаарында өтүп жаткан 21-жыйын ШКУнун алкагындагы коопсуздук жаатындагы 2026-жылдагы негизги окуя катары өзгөчө мааниге ээ экендигин баса белгиледи.

Садыр Жапаров өз сөзүндө ШКУга мүчө-мамлекеттер бүгүнкү күндө туш болуп жаткан негизги көйгөйлөрдү белгиледи. Алардын арасында геосаясий чыңалуунун күчөшү, Жакынкы Чыгыштагы куралдуу кагылышуулар, ошондой эле терроризм, сепаратизм, экстремизм, баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү жана киберчабуулдарды камтыган трансулуттук коркунучтар бар.

Президент Кыргызстан эл аралык карама-каршылыктарды жөнгө салуунун саясий-дипломатиялык ыкмаларын ырааттуу колдой турганын баса белгиледи. Анын айтымында, эң татаал диалог да куралдуу кагылышуудан артык.

Мамлекет башчысы «шанхай рухунун»: өз ара урматтоо, ишеним, бири-биринин кызыкчылыктарын эске алуу жана коопсуздуктун бөлүнбөстүгү принциптерине өзгөчө көңүл бурду.

Президент баса белгилегендей, дал ушул принциптер ШКУ мейкиндигинде туруктуу стабилдүүлүктүн жана узак мөөнөттүү кызматташтыктын негизи болуп саналат.

Садыр Жапаров ошондой эле биргелешкен иштин артыкчылыктуу багыттарын белгиледи, алардын арасында атайын кызматтар ортосунда маалымат алмашууну чыңдоо, санариптик мейкиндикте терроризмди каржылоо каналдарына бөгөт коюу жана кризистик кырдаалдарга «жумшак» чара көрүү механизмдерин өнүктүрүү бар. Президент ШКУнун Регионалдык антитеррордук түзүмүнүн (РАТТ) ишмердүүлүгүн жогору баалап, анын жалпы коркунучтарга каршы туруудагы маанилүү ролун белгиледи.

Сөзүнүн аягында президент Садыр Жапаров катышуучуларды конструктивдүү, ачык жана прагматикалык диалогго чакырып, 21-жыйындын жыйынтыгы боюнча кабыл алынган чечимдер ШКУ мейкиндигинде тынчтыкты, туруктуулукту жана коопсуздукту чыңдоого өбөлгө болоруна ишеним билдирди.

Өз кезегинде ШКУга мүчө-мамлекеттердин делегация башчылары жана өкүлдөрү аймактык жана эл аралык коопсуздуктун актуалдуу маселелери боюнча пикирлерин айтышып, азыркы чакырыктарга жана коркунучтарга каршы күрөшүүдө өз ара аракеттенүүнү мындан ары да чыңдоонун зарылдыгын белгилешти, ошондой эле уюмдун алкагында өз ара ишеним жана өнөктөштүк рухунда кызматташтыкты кеңейтүүгө даяр экендиктерин билдиришти.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/373816/
Кароо: 128
Басууга
Теги
Эс алуучу жайларда коопсуздук чаралары күчөтүлдү
«Элдик Банк» ШКУ БАБ төрагасы статусунда эл аралык делегацияларды кабыл алды
Иран ШКУну саясий декларациялардан конкреттүү кадамдарга өтүүгө чакырат
Быйылкы ШКУ марафонун уюштурууга 2 миллион сомдон ашык каражат бөлүнүүдө
Балдардын коопсуздугу: ИИМ терезелерди ачык калтырбоону суранат
Бүгүн Бишкекте Дельфий оюндары башталат
Жакынкы Чыгыштагы чыңалуу. ШКУ расмий билдирүү жарыялады
Былтыр Кыргызстандагы курулуш аянтчаларында 19 жумушчу каза болгон
Бишкекте Дельфий оюндары өтөт: Уюштуруу комитети эмнелерди талкуулады?
Президент Камчыбек Ташиевдин коопсуздугун камсыз кылууну тапшырды
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстан УОК башчылыгына 30&nbsp;жаштагы Айваз Оморкановдун талапкерлиги көрсөтүлдү Кыргызстан УОК башчылыгына 30 жаштагы Айваз Оморкановдун талапкерлиги көрсөтүлдү
Адылбек Касымалиев Кыргыз футбол биримдигинин президенттигине талапкер болду Адылбек Касымалиев Кыргыз футбол биримдигинин президенттигине талапкер болду
Караколдон Бишкек, Алматы жана Ташкентке жаңы автобус каттамдары ачылат Караколдон Бишкек, Алматы жана Ташкентке жаңы автобус каттамдары ачылат
Бишкекте төрт күнгө созула турган &laquo;Жаштар жумалыгы&raquo; башталды Бишкекте төрт күнгө созула турган «Жаштар жумалыгы» башталды
14-май, бейшемби
15:30
Бишкектин мэри президенттин күйөө баласыбы? Калаа башчысынын жообу Бишкектин мэри президенттин күйөө баласыбы? Калаа башчы...
15:03
Бишкектин бир бөлүгүндө газ убактылуу өчүрүлөт
14:25
Бишкектеги алты көрүстөнгө сөөк коюуга тыюу салынды
14:13
Acıbadem түрк профессорлорунун акысыз консультациялары Бишкекте өтөт
14:03
Садыр Жапаров ШКУ өлкөлөрүнүн Коопсуздук кеңештеринин катчылары менен жолугушту