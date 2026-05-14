17:37
USD 87.45
EUR 102.34
RUB 1.19
Кыргызча

Минкаб төрагасы Улуттук онкология борборуна күтүүсүз барды

Бүгүн, 14-майда Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев бейтаптардан түшкөн арыздардын негизинде Улуттук онкология жана гематология борборунун поликлиникасын пландан тышкары текшерди.

Президенттик администрация билдиргендей, анын алкагында өкмөт башчы бейтаптарды кабыл алуу шарттары, медициналык персоналдын ишинин уюштурулушу, медициналык жабдуулардын абалы, мекеменин инфраструктурасы жана материалдык-техникалык жактан камсыздалышы менен таанышты.

Касымалиев жарандардын узун кезектер, иштин жетишсиз уюштурулушу жана бейтаптардын болуу шарттарына байланыштуу арыздарына өзгөчө көңүл бурду.

Инспекциянын жүрүшүндө медициналык тейлөөнү уюштуруу жана ички иштерди координациялоо боюнча бир катар кемчиликтер аныкталды.

 Ал мекеменин ишин талаптагыдай уюштурбагандыгы үчүн жооптуу жетекчилерди сынга алып, онкологиялык оорулары бар бейтаптар мындай дарылануу шарттарына туш болбошу керектигин баса белгиледи.

«Онкологиялык борборго келген ар бир адам өтө оор физикалык жана эмоционалдык абалда болот. Мамлекет сапаттуу медициналык жардам көрсөтүүгө, өз убагында кабыл алууну жана тийиштүү дарылоону камсыз кылууга милдеттүү», — деп баса белгиледи Адылбек Касымалиев.

Инспекциянын жыйынтыгында Саламаттыкты сактоо министрлигинин жана медициналык мекеменин жетекчилигине бир катар тапшырмалар берилди, анын ичинде башкаруунун натыйжалуу тутумун камсыз кылуу, зарыл жабдууларды ыкчам тартипте сатып алуу, штатты көбөйтүү жана бейтаптарды кабыл алуу үчүн кошумча жайларды түзүү маселелерин иштеп чыгуу.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/373840/
Кароо: 121
Басууга
Теги
Биринчи кварталдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын ИДПсы 10,1 пайызга өстү
Айыл чарба министрлигине 63төн ашык атайын техника тапшырылды
Адылбек Касымалиев ТМУ алкагында Азербайжан президенти менен жолугушту
Euronews — Кыргызстандын дүйнөгө ачылган терезеси болушу мүмкүн
ЕАЭБдин Өкмөттөр аралык кеңешинин кийинки жыйыны Кыргызстанда өтөт
Адылбек Касымалиев Караколдо жаңы медициналык кластер курууну тапшырды
Кыргызстан эки «Airbus A321» учагын сатып алат. Минкаб келишимге кол койду
Кыргызстанда курулуш тармагындагы ИДП 438,5 миллиард сомду түздү
Өзгөчө кырдаалдар министрлигине 116 даана атайын техника тапшырылды
Ысык-Көлдө «Тамчы» каржы-инвестициялык аймагынын мезгил кутусу салынды
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстан УОК башчылыгына 30&nbsp;жаштагы Айваз Оморкановдун талапкерлиги көрсөтүлдү Кыргызстан УОК башчылыгына 30 жаштагы Айваз Оморкановдун талапкерлиги көрсөтүлдү
Адылбек Касымалиев Кыргыз футбол биримдигинин президенттигине талапкер болду Адылбек Касымалиев Кыргыз футбол биримдигинин президенттигине талапкер болду
Караколдон Бишкек, Алматы жана Ташкентке жаңы автобус каттамдары ачылат Караколдон Бишкек, Алматы жана Ташкентке жаңы автобус каттамдары ачылат
Бишкекте төрт күнгө созула турган &laquo;Жаштар жумалыгы&raquo; башталды Бишкекте төрт күнгө созула турган «Жаштар жумалыгы» башталды
14-май, бейшемби
17:20
15-майга карата аба ырайы 15-майга карата аба ырайы
16:04
Минкаб төрагасы Улуттук онкология борборуна күтүүсүз барды
15:30
Бишкектин мэри президенттин күйөө баласыбы? Калаа башчысынын жообу
15:03
Бишкектин бир бөлүгүндө газ убактылуу өчүрүлөт
14:25
Бишкектеги алты көрүстөнгө сөөк коюуга тыюу салынды