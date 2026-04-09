Эдил Байсалов Минкаб төрагасынын орун басары кызматынан кетерин айтты

Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов кызматтан кетерин билдирди. Бул тууралуу бүгүн, 9-апрелде Кыргыз-Түрк «Манас» университетинде өтүп жаткан «Салижан Жигитов жана адабият» симпозиумунда айтты.

Байсалов өлкө тарыхында эң көп жыл иштеген Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басар болгонун белгиледи.

"35 жылда 4,5 жыл вице-президент болуп иштеген жетекчи болбоптур. Мен да (ред.: кызматтан кетүүнү) сурандым. Түштөн кийин кызматтан кеткендигим боюнча жаңылык чыгат",- деди Байсалов.

Буга чейин социалдык тармактарда кыргыз тарап анын АКШнын Кыргызстандагы элчиси болуп дайындалышы үчүн Вашингтондон макулдук алган деген маалыматтар тараган. Бирок, маалымат жарыяланган учурда бул расмий тастыкталган эмес.
Кыргызстандын Улуттук Олимпиада комитетинин президенти кызматтан кетти
Кант шаарынын мэри Улан Майлибашев кызматтан кетти
Шопоков шаарынын мэри Ражу Норузбаев кызматтан кетти
Ош мэринин үчүнчү орун басары кызматтан кетти
Нурланбек Тургунбек уулу Жогорку Кеңештин төрагалыгынан кетти
Санэпидкөзөмөл департаментинин директору Абдыкадыр Жороев кызматтан кетти
Равшанбек Сабиров эмгек министри кызматынан бошотулду. Ордуна ким келди?
Ысык-Көлдөгү президенттин ыйгарым өкүлү өз каалоосу менен кызматын тапшырды
«Бишкек жашыл чарбасынын» жетекчиси Эльнура Жолдошева кызматынан кетти
«Кыргызалтындын» башкармалык төрагасы отставкага кетти
VI&nbsp;Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Байсалов Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Байсалов Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү
Бишкек-Ош жана Бишкек&nbsp;&mdash; Нарын унаа жолдорунда 550дөн ашык мас айдоочу кармалды Бишкек-Ош жана Бишкек — Нарын унаа жолдорунда 550дөн ашык мас айдоочу кармалды
Бүгүн Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионаты башталат Бүгүн Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионаты башталат
ЖРТга дээрлик 57&nbsp;миңдей абитуриент катталды. ЖРТга дээрлик 57 миңдей абитуриент катталды.
KFC FOOTBALL CUP 2026: учуруңуз келди KFC FOOTBALL CUP 2026: учуруңуз келди
ЖК өкмөттөн Чернобыль апааты курмандыктарына бир жолку төлөмдү берүүнү суранды
Пайдалуу кеңеш: Шампунду кантип туура тандоо керек?
УКМК Балыкчыда кол тамгаларды жасалмалаган жеке нотариусту кармалды