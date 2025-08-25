16:19
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Кыргызча

Равшанбек Сабиров эмгек министри кызматынан бошотулду. Ордуна ким келди?

Министрлер кабинети
Фото Министрлер кабинети

Президент Садыр Жапаров Равшанбек Сабировду Эмгек, социалдык коргоо жана миграция министри кызматынан бошотуу тууралуу жарлыкка кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдирди.

Мындай чечим Равшан Сабировдун башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу кабыл алынган. Ал бул кызматты 2024-жылдын декабрынан бери аркалап келген.

Министрлер кабинети
Фото Министрлер кабинети. Башка жарлык менен Канат Сагынбаев Эмгек, социалдык коргоо жана миграция министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды

Президенттин башка жарлыгы менен Канат Сагынбаев Эмгек, социалдык коргоо жана миграция министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Анын талапкерлиги туруктуу кызматка дайындоо үчүн Жогорку Кеңештин бекитүүсүнө сунушталды. Буга чейин ал Бишкек мэриясынын аппарат жетекчиси кызматын аркалап келген.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/340874/
Кароо: 130
Басууга
Теги
Ысык-Көлдөгү президенттин ыйгарым өкүлү өз каалоосу менен кызматын тапшырды
«Бишкек жашыл чарбасынын» жетекчиси Эльнура Жолдошева кызматынан кетти
«Кыргызалтындын» башкармалык төрагасы отставкага кетти
Балбак Түлөбаев Ысык-Көлдөгү ыйгарым укуктуу өкүлү кызматынан кетти
Садыр Жапаров президенттин кызматынан кетүүсүн бүгүн чечүүгө убадалады
Дастан Догоевдин кызматтан кетүүгө арыз жазганы айтылууда
Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Алмаз Мамбетов кызматтан кетти
Мыйзамсыз иштен алынгандыгы үчүн Социалдык өнүгүү министрлигин сотко берди
Өнөр жай, энергетика мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматтан кетти
Айбек Бусурманкулов: Дастан Жумабеков кызматтан кетиши керек
Эң көп окулган жаңылыктар
Үч&nbsp;миңден ашуун айдоочуларга ОСАГО жоктугу үчүн айып салынды Үч миңден ашуун айдоочуларга ОСАГО жоктугу үчүн айып салынды
Ош&nbsp;шаардык билим берүү башкармалыгында коррупциялык схема аныкталды Ош шаардык билим берүү башкармалыгында коррупциялык схема аныкталды
Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев Кыргызстанга расмий сапар менен келди Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев Кыргызстанга расмий сапар менен келди
Мамлекеттик бажы кызматы 47&nbsp;жаңы кызматкер менен толукталды Мамлекеттик бажы кызматы 47 жаңы кызматкер менен толукталды
25-август, дүйшөмбү
15:35
Равшанбек Сабиров эмгек министри кызматынан бошотулду. Ордуна ким келди? Равшанбек Сабиров эмгек министри кызматынан бошотулду....
15:08
Төрт жашар кызды зордуктоо: баланын апасы арыз жазуудан баш тартты
14:08
Президент Садыр Жапаров орусиялык экоактивистти кабыл алып, унаа белек кылды
13:34
Бишкектин Ахунбаев көчөсүнүн оңдолгон бөлүгү унаа кыймылы үчүн ачылды
13:01
Кыргызстанда бир жумада 23 миңден ашык жол эрежесин бузуу фактысы аныкталды