11:07
USD 87.45
EUR 100.53
RUB 1.07
Кыргызча

Кыргызстандын Улуттук Олимпиада комитетинин президенти кызматтан кетти

Кыргыстандын Улуттук Олимпиада комитетинин президенти Умбеталы Кыдыралиев кызматтан кетти. Бул тууралуу ал, кечээ өткөн Улуттук Олимпиада комитетинин аткаруу комитетинин жыйынында билдиргендигин өздүк булактар кабарлады.

Интернеттен алынды
Фото Интернеттен алынды

Маалыматка ылайык, 29-апрелге белгиленген жалпы чогулушта уюмдун жаңы жетекчисин шайланат.Талапкерлердин аттары азырынча ачыктала элек. Алар 11-апрелге белгиленген жалпы чогулуштан кийин алдын ала жарыяланат.

Эске сала кетсек, Умбеталы Кыдыралиев 2024-жылдын аягында Улуттук Олимпиада комитетинин президенти болуп шайланган. Ал өз кезегинде УОКту Шаршенбек Абдыкеримовдон өткөрүп алган Садыр Мамытовдун ордуна келген.

Умбеталы Кыдыралиев ошондой эле Кыргыз Республикасынын Бокс федерациясынын президенти, мурда «Кыргызалтын» компаниясын жетектеген жана учурда Жогорку Кеңештин депутаты.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/368152/
Кароо: 111
Басууга
Теги
31-март, шейшемби
10:25
Кыргызстандын Ирандагы элчилиги ишмердүүлүгүн убактылуу токтотту Кыргызстандын Ирандагы элчилиги ишмердүүлүгүн убактылуу...
10:18
Дмитрий Бивол менен Майкл Эйферт Екатеринбургда титул үчүн беттешет
10:09
Улуттук банкы жыл башынан бери валюта рыногуна бешинчи жолу интервенция жасады
09:49
Бүгүнкү доллардын курсу
09:41
Кыргызстандын Улуттук Олимпиада комитетинин президенти кызматтан кетти