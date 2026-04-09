ЖК өкмөттөн Чернобыль апааты курмандыктарына бир жолку төлөмдү берүүнү суранды

Парламент Министрлер кабинетинен Чернобыль апаатынын курмандыктарына бир жолку төлөмдү берүүнү суранууда. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин жыйынында айтылды.

Депутат Мавлюда Калбердиеванын айтымында, Кыргызстанда Чернобыль апаатынын кесепеттерин жоюуга катышкан 6 миң жумушчу катталган.

«Азыр болгону 960 адам калды. Алар депутаттарга жана Министрлер кабинетине бир нече жолу кайрылып, тиешелүү төлөмдөрдү төлөп берүүнү суранышкан. Бул бир жолку төлөм. Анткени, 40 жыл мурун алар Чернобыль апаатына өз каалоолору менен барышкан эмес. Аларды колдоо керек. Мен Министрлер кабинетинен бул маселени чечүүнү суранам», — деп белгиледи ал.
