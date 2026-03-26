Жакынкы Чыгыш: БУУнун баш катчысы дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырды

«Бул согуш көзөмөлдөн чыгып кетти», — деди Башкы катчы Антониу Гутерриш Нью-Йорктогу БУУнун штаб-квартирасында кабарчылар менен болгон маегинде.
Ал Жакынкы Чыгыш тууралуу пикирин билдирип, аймактагы жана дүйнө жүзүндөгү көптөгөн өкүлдөр менен тыгыз байланышта экенин айтты.
«Учурда диалогго жана тынчтыкка багытталган бир катар демилгелер ишке ашырылууда. Алар ийгиликтүү болушу керек. Мен жаңы эле Жан Арнону БУУнун чыр-чатакты жана анын кесепеттерин чечүү боюнча аракеттерине жетекчилик кылуу үчүн жеке өкүлүм кылып дайындадым», — деди Антониу Гутерриш.
Эквалификацияны токтотуп, дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү баштоого убакыт келди.Антониу Гутерриш
«Менин АКШга жана Израилге айтаарым — согушту токтотууга убакыт келди. Иранга айтаарым — кошуналарыңызга кол салууну токтотуу», — деди БУУнун баш катчысы.
Антонио Гутерриш Ормуз кысыгында кеме жүрүү эркиндигин сыйлоого чакырды. Ал белгилегендей, кысыктын узакка жабылышы дүйнөлүк айдоо сезону башталган маанилүү учурда мунай, газ жана жер семирткичтерди жеткирүүнү токтотот.
Кризистин кесепеттерин аймактагы жана андан тышкары жерлердеги карапайым калк жон териси менен сезип жатат.
«Мен бул кесепеттердин айрымдарын жакында Ливанга болгон сапарымда өз көзүм менен көрдүм. Ал жердеги согуш да аякташы керек. Хезболла Израилге кол салууну токтотушу керек. Ал эми Израил карапайым калкка эң көп зыян келтирип жаткан Ливанга каршы аскердик операцияларын жана кол салууларын токтотушу керек», — деди Башкы катчы.
БУУ согуштун кесепеттерин минималдаштыруу үчүн бардык күч-аракетин жумшап жатат, деп белгиледи Антониу Гутерриш, бирок учурда гуманитардык операцияларга тоскоолдуктар жаралууда.
«Бизге бул кырсыктан чыгуунун жолу керек. Чыгуунун жолу — дипломатия. Чыгуунун жолу — эл аралык укукту толук урматтоо. Чыгуунун жолу — тынчтык», — деп жыйынтыктады ал.