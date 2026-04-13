БУУ: Суданда 33,7 миллион адам гуманитардык жардамга муктаж

Суданда согуш үчүнчү жылына кирип баратат, болжол менен 33,7 миллион адам гуманитардык жардамга муктаж. Бул тууралуу БУУнун X социалдык медиа платформасындагы билдирүүсүндө айтылган.

«Судан элине тынчтык керек; алар үйлөрүнө аман-эсен кайтып келе алышы керек», — деп жазылган билдирүүдө.

Мурда БУУ Судандагы согуш уланып жаткан учурда 1,3 миллион судандык качкынды кабыл алып жатканын билдирген.

Судандагы кырдаал 2023-жылдын апрель айында курчуп, Эгемендүү Кеңештин башчысы Абдель Фаттах аль-Бурхан менен Тез кийлигишүү күчтөрүнүн командири Мохамед Хамдан Дагало ортосундагы пикир келишпестиктерден улам келип чыккан. Хартумда башталган кагылышуулар кийинчерээк өлкөнүн башка аймактарына да жайылды.

Эксперттердин айтымында, кагылышуунун натыйжасында кеминде 40 000 адам каза болуп, дагы 14 миллион адам үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болгон.
БУУ: Суданда 33,7 миллион адам гуманитардык жардамга муктаж
