Жакынкы Чыгыш: 20 миң моряк дагы эле Ормуз кысыгында камалып турат

Дүйнөдөгү эң маанилүү деңиз жолдорунун бири болгон Ормуз кысыгында 20 миңге жакын моряк жана эки миңдей кеме дагы деле камалып турат. Бул тууралуу БУУнун жаңылыктар кызматы билдирет.
Маалыматка ылайык, 28-февралдагы аскердик аракеттер башталганга чейин, бул кысык аркылуу дүйнөлүк мунай соодасынын төрттөн бир бөлүгү, ошондой эле жаратылыш газынын жана жер семирткичтердин олуттуу көлөмү ташылып турган.
Эл аралык деңиз уюмунун (IMO) башчысы Арсенио Домингес деңизчилер катуу стресске кабылып, ашыкча чарчап жатышканын баса белгиледи. Ал деңизчилер жакындары менен байланышта болушу үчүн аларды акысыз интернет (Wi-Fi) менен камсыз кылууга чакырды.
БУУнун Башкы катчысы Антониу Гутерриш Жакынкы Чыгыштагы жаңжал акыркы он жылдыктардагы дүйнөдөгү эң оор энергетикалык каатчылыкты алып келгенин эскертти. Ал казылып алынган отунга (мунай, газ) көз карандылык экономиканы туруксуздукка жана чыгымдардын өсүшүнө дуушар кыларын белгиледи.
«Мунун баары казылып алынган отун биздин планетаны эле талкалабастан, экономиканы да барымтада кармап турганын ачык көрсөтүп жатат», — деп билдирди Башкы катчы Петерсберг климаттык диалогунун катышуучуларына жолдогон видео кайрылуусунда.
Гутерриш таза энергия келечекке ишенимдүү жол ачарын баса белгилеп, инвестицияларды тездетүүгө, инфраструктураны чыңдоого жана глобалдык өтүүнү колдоо үчүн каржылоону көбөйтүүгө чакырды.