Жакынкы Чыгыш: 20 миң моряк дагы эле Ормуз кысыгында камалып турат

Эл аралык деңиз уюму (IMO)
Фото Эл аралык деңиз уюму (IMO) . Ормуз кысыгы аркылуу жүк ташуучу кемелердин кыймылы калыбына келе элек

Дүйнөдөгү эң маанилүү деңиз жолдорунун бири болгон Ормуз кысыгында 20 миңге жакын моряк жана эки миңдей кеме дагы деле камалып турат. Бул тууралуу БУУнун жаңылыктар кызматы билдирет.

Маалыматка ылайык, 28-февралдагы аскердик аракеттер башталганга чейин, бул кысык аркылуу дүйнөлүк мунай соодасынын төрттөн бир бөлүгү, ошондой эле жаратылыш газынын жана жер семирткичтердин олуттуу көлөмү ташылып турган.

Эл аралык деңиз уюмунун (IMO) башчысы Арсенио Домингес деңизчилер катуу стресске кабылып, ашыкча чарчап жатышканын баса белгиледи. Ал деңизчилер жакындары менен байланышта болушу үчүн аларды акысыз интернет (Wi-Fi) менен камсыз кылууга чакырды.

БУУнун Башкы катчысы Антониу Гутерриш Жакынкы Чыгыштагы жаңжал акыркы он жылдыктардагы дүйнөдөгү эң оор энергетикалык каатчылыкты алып келгенин эскертти. Ал казылып алынган отунга (мунай, газ) көз карандылык экономиканы туруксуздукка жана чыгымдардын өсүшүнө дуушар кыларын белгиледи.

«Мунун баары казылып алынган отун биздин планетаны эле талкалабастан, экономиканы да барымтада кармап турганын ачык көрсөтүп жатат», — деп билдирди Башкы катчы Петерсберг климаттык диалогунун катышуучуларына жолдогон видео кайрылуусунда.

Гутерриш таза энергия келечекке ишенимдүү жол ачарын баса белгилеп, инвестицияларды тездетүүгө, инфраструктураны чыңдоого жана глобалдык өтүүнү колдоо үчүн каржылоону көбөйтүүгө чакырды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/371375/
Кыргызстан жана Сауд Арабиянын ТИМ башчылары Жакынкы Чыгыштагы абалды талкуулады
Кыргызстан Иранга гуманитардык жардам жөнөтүүдө
Иранга кол салуу: Каза болгондордун саны 2 миң 76га жетти
Иранга кол салуу. Араб аймагы 194 миллиард долларга чейин жоготушу мүмкүн
Жакынкы Чыгыш: БУУнун баш катчысы дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырды
Жакынкы Чыгыш: Дагы 142 кыргызстандык мекенге кайтарылды
Иранга кол салуу. Маркум аятолла Али Хаменеинин жубайы тирүү экени айтылууда
Согуш кайрадан жүз миңдеген адамдарды үйлөрүн таштап кетүүгө мажбурлады
Кыргызстандык 180 жүргүнчүсү Омандан 5-мартта келет
Кыргыз жарандары Оман аркылуу эвакуациялап жатат. Алгачкы каттамдар бекитилди
Кыргызстанда Улуу Ата Мекендик согуштун 24&nbsp;ардагери калды Кыргызстанда Улуу Ата Мекендик согуштун 24 ардагери калды
Мектепке кабыл алуу.&nbsp;56&nbsp;миңден ашык бала биринчи класска катталды Мектепке кабыл алуу. 56 миңден ашык бала биринчи класска катталды
Садыр Жапаров: &laquo;Чакан ГЭСтер КР&nbsp;энергетикасынын стратегиялык маанилүү багыты&raquo; Садыр Жапаров: «Чакан ГЭСтер КР энергетикасынын стратегиялык маанилүү багыты»
Пайдалуу кеңеш: Эртең менен эрте тамактанууну арыктоого жардам берет Пайдалуу кеңеш: Эртең менен эрте тамактанууну арыктоого жардам берет
