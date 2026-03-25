NASA планетаны изилдөө үчүн Марска тик учактарды жеткирүүнү көздөп жатат

АКШнын Улуттук аэронавтика жана космос башкармалыгы (NASA) планетаны изилдөө үчүн Марска «Ingenuity» деп аталган робот тик учактарды жеткирүүнү көздөп жатат. Бул тууралуу NASAнын администратору Жаред Айзекмандын Вашингтондогу конференцияда билдирди.
Анын айтымында, планеталар аралык биринчи миссия SR-1 Freedom 2028-жылдын аягына чейин учурулушу пландалууда. Ал бул Марска ядролук космос кемесин жөнөтүүнү камтый турганын тактады.
Джареда Айзекмандын айтымында, космостук кеме учурулгандан бир жылдан кийин Марска жетип, Кызыл планетаны андан ары изилдөө үчүн Ingenuity классындагы тик учактарды жеткирет.
Бирок, тиешелүү бөлүмдүн башчысы SR-1 Freedom космостук кемесинин жана тик учактардын техникалык мүнөздөмөлөрү тууралуу маалымат берген жок.