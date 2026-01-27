Трамп Түштүк Кореядан келген товарлардын бажы төлөмүн 25 пайызга жогорулатты

Дональд Трамп Түштүк Кореядан импорттолгон товарларга тарифтерди 25 пайызга чейин көтөрдү. Ал бул тууралуу социалдык тармактагы Truth Social баракчасына жарыялады.
Америка президенти Сеулду өткөн жылы жетишилген соода келишимин аткарбагандыгы үчүн айыптады.
Дональд Трамптын айтымында, ал Түштүк Кореядан келген продукцияларга карата бажы төлөмдөрүн учурдагы 15%дан 25%га чейин көтөргөн. Бул чара автомобилдерди, жыгач материалдарын жана фармацевтикалык продукцияларды камтыган кеңири товарлар тизмесине тиешелүү.
Өз кезегинде Түштүк Кореянын бийлиги тарифтерди жогорулатуу боюнча расмий билдирүү ала электигин айтып, бул маселе боюнча Вашингтон менен шашылыш түрдө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө даяр экенин билдиришти.
Эки өлкөнүн ортосундагы келишим 2025-жылдын октябрь айында түзүлгөн. Ага ылайык, Түштүк Корея АКШнын экономикасына 350 миллиард доллар инвестициялоону милдеттенген. Аталган каражаттын бир бөлүгү кеме куруу тармагына багытталышы керек болчу.
Документ 26-ноябрда Түштүк Кореянын Улуттук ассамблеясына киргизилип, учурда кароодо турат. Жергиликтүү маалымат каражаттары келишим февраль айында бекитилиши мүмкүн экенин жазышкан.