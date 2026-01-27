11:59
USD 87.45
EUR 103.65
RUB 1.15
Кыргызча

Трамп Түштүк Кореядан келген товарлардын бажы төлөмүн 25 пайызга жогорулатты

Дональд Трамп Түштүк Кореядан импорттолгон товарларга тарифтерди 25 пайызга чейин көтөрдү. Ал бул тууралуу социалдык тармактагы Truth Social баракчасына жарыялады.

Америка президенти Сеулду өткөн жылы жетишилген соода келишимин аткарбагандыгы үчүн айыптады.

Дональд Трамптын айтымында, ал Түштүк Кореядан келген продукцияларга карата бажы төлөмдөрүн учурдагы 15%дан 25%га чейин көтөргөн. Бул чара автомобилдерди, жыгач материалдарын жана фармацевтикалык продукцияларды камтыган кеңири товарлар тизмесине тиешелүү.

Өз кезегинде Түштүк Кореянын бийлиги тарифтерди жогорулатуу боюнча расмий билдирүү ала электигин айтып, бул маселе боюнча Вашингтон менен шашылыш түрдө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө даяр экенин билдиришти.

Эки өлкөнүн ортосундагы келишим 2025-жылдын октябрь айында түзүлгөн. Ага ылайык, Түштүк Корея АКШнын экономикасына 350 миллиард доллар инвестициялоону милдеттенген. Аталган каражаттын бир бөлүгү кеме куруу тармагына багытталышы керек болчу.

Документ 26-ноябрда Түштүк Кореянын Улуттук ассамблеясына киргизилип, учурда кароодо турат. Жергиликтүү маалымат каражаттары келишим февраль айында бекитилиши мүмкүн экенин жазышкан.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/359396/
Кароо: 104
Басууга
Теги
Америкалык 20 тил билген Камила: «Кыргыз тилин жан дүйнөм менен жактырам»
Вашингтондо Садыр Жапаров менен Дональд Трамптын сүйлөшүүлөрү өттү
Садыр Жапаров АКШнын сенаторлору жана конгрессмендери менен жолугушту
АКШнын мамлекеттик катчысы 2026-жылы Борбор Азия өлкөлөрүнө барат
Президент Садыр Жапаров иш сапары менен АКШга барды
Трамп: АКШда дүйнөнү 150 жолу жардырууга жетиштүү өзөктүк курал бар
Садыр ЖапаровТрамптын чакыруусу менен Вашингтондогу C5+1 саммитине катышат
Дональд Трамп Борбордук Азия лидерлерин Вашингтонго C5+1 саммитине чакырды
АКШ «Роснефть» менен «Лукойлго» каршы санкцияларды жарыялады
Кыргызстандын Чикаго шаарындагы консулу Болотбек Борбиев кызматтан бошотулду
Эң көп окулган жаңылыктар
Эртең &laquo;Туткун&raquo; көркөм тасмасынын бет ачары өтөт Эртең «Туткун» көркөм тасмасынын бет ачары өтөт
Камчыбек Ташиев үч&nbsp;эм&nbsp;төрөлгөн үй-бүлөгө эки бөлмөлүү батир берди Камчыбек Ташиев үч эм төрөлгөн үй-бүлөгө эки бөлмөлүү батир берди
ЕККУнун Башкы катчысы Кыргызстанга келет: ТИМдеги жолугушуунун чоо-жайы ЕККУнун Башкы катчысы Кыргызстанга келет: ТИМдеги жолугушуунун чоо-жайы
Энергетиктерге 145,8 миллион сомдук жаңы атайын техникалар тапшырылды Энергетиктерге 145,8 миллион сомдук жаңы атайын техникалар тапшырылды
27-январь, шейшемби
11:38
Улуттук банк эсептик ченди 11 пайыз деңгээлинде калтырды Улуттук банк эсептик ченди 11 пайыз деңгээлинде калтырд...
11:21
Ашуулардагы абал: Жол ачык, чектөө жок
11:05
Дастан Бекешев: «Кыргызстандагы таксилердин баасы кескин жогорулашы мүмкүн»
10:27
Трамп Түштүк Кореядан келген товарлардын бажы төлөмүн 25 пайызга жогорулатты
10:04
Былтыр коомдук коопсуздук камералары алты миңден ашык эреже бузууларды аныктады