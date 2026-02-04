Бүгүн, 4-февралда Бишкек шаарында «Бизнес (B)5+1» экинчи бизнес форуму башталды. Иш-чара Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети менен биргеликте уюштурулуп, Борбор Азия өлкөлөрү жана Америка Кошмо Штаттарынын бизнес өкүлдөрү менен мамлекеттик органдарынын ортосундагы диалогду өнүктүрүүгө багытталат.
Анда Алматы форумунан бери жетишилген ийгиликтер талданып, Борбор Азияда аймактык экономикалык интеграцияны андан ары өнүктүрүүгө жана Америка Кошмо Штаттары менен соода-экономикалык кызматташтыкты чыңдоого багытталган жаңы артыкчылыктар аныкталат.
Борбордук Азияда бизнес чөйрөсүн жакшыртуу программасынын алкагында АКШнын Мамлекеттик департаменти «B5+1» форумун 2029-жылга чейин каржылоону колдойт. Ага ылайык, ар бир Борбор Азия өлкөсүндө жыл сайын форум уюштурулат.
Форумга Борбор Азиянын беш өлкөсүнөн (Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан) жана Америка Кошмо Штаттарынан жеке сектордун лидерлери, бизнес ассоциациялары жана эксперттери катышууда.
Форумдун биринчи күнүндө минералдык ресурстар боюнча панелдик талкуу, ошондой эле мамлекеттик-жеке диалог форматында айыл чарбасы, туризм, каржы жана банк иштери боюнча сессиялар болот.
Эске салсак, биринчи «B5+1» форуму 2024-жылдын 14-15-мартында Алматыда өтүп, Борбордук Азия менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосундагы экономикалык интеграцияны чыңдоодогу маанилүү кадам болуп калды.