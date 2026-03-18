АКШнын мамлекеттик карызы тарыхта биринчи жолу 39 триллион доллардан ашты

АКШнын мамлекеттик карызы тарыхта биринчи жолу 39 триллион доллардан ашты. Бул тууралуу АКШнын Казыначылык министрлигинин маалыматтарында камтылган.

Ага ылайык, 2026-жылдын 18-мартында АКШнын карыз милдеттенмелеринин жалпы суммасы болжол менен 39,03 триллион долларга жеткен. Бул көрсөткүч жан башына 114 100 доллардан ашып, рекорддук көрсөткүчкө жеткен.

Эксперттер АКШнын мамлекеттик карызы өткөн жылдын октябрь айында 38 триллион доллардан ашканын белгилешет. Ушул он жылдыктын аягында Эл аралык валюта фондунун (ЭВФ) аналитиктери бул көрсөткүч өлкөнүн ички дүң продукциясынын 143,4 пайызына жетет деп божомолдошкон.

АКШнын президенти Дональд Трамптын шайлоо алдындагы платформасынын негизги бөлүгү мамлекеттик карызды азайтуу болгон. Бирок, анын экинчи мөөнөтү башталгандан бери карыз рекорддук темп менен өстү. Дональд Трамптын экинчи президенттигинин биринчи жылынын аягында АКШнын карызы 2,25 триллион долларга көтөрүлгөн.
Дүйнө чемпионаты-2026: Трамп Ирандын футбол чемпионаты боюнча чечимин айтты
«B5+1» : Бишкекте «Борбор Азия — АКШ» бизнес форумунун экинчи күнү башталды
Кыргызстандын президенти АКШнын атайын өкүлү Сержио Горду кабыл алды
«Бизнес 5+1» иш-чарасы: Бишкекте «Борбор Азия — АКШ» бизнес форуму башталды
Бүгүн Бишкекте Борбор Азия жана АКШнын «B5+1» экинчи бизнес форуму өтөт
«B5+1» бизнес форуму: АКШ президентинин атайын өкүлү Серджио Гор Бишкеке келди
АКШ Париж климаттык келишиминен расмий түрдө чыкты
Трамп Түштүк Кореядан келген товарлардын бажы төлөмүн 25 пайызга жогорулатты
Кыргызстандын мамлекеттик карызы 8,85 миллиард долларга жетти
Америкалык 20 тил билген Камила: «Кыргыз тилин жан дүйнөм менен жактырам»
Орозо &minus;2026: Айт намазы мечиттерде окулат. Программасы Орозо −2026: Айт намазы мечиттерде окулат. Программасы
Садыр Жапаров Гананын тышкы иштер министрин кабыл алды. Эмнелер талкууланды? Садыр Жапаров Гананын тышкы иштер министрин кабыл алды. Эмнелер талкууланды?
17-мартта күтүлгөн аба ырайы 17-мартта күтүлгөн аба ырайы
ӨКМ: Ашууларда кар көчкү түшүүсү мүмкүн ӨКМ: Ашууларда кар көчкү түшүүсү мүмкүн
18-март, шаршемби
17:43
Кайрат Маматов БШКнын мүчөсү кызматынан бошотулду Кайрат Маматов БШКнын мүчөсү кызматынан бошотулду
17:30
«Акылман» президенттик лицейлери дагы эки шаарда ачылат
17:11
АКШнын мамлекеттик карызы тарыхта биринчи жолу 39 триллион доллардан ашты
17:04
ЖК Улуттук банктын төрагалыгына Алмаз Бакетаевдин талапкерлигин жактырды
16:46
XIII эл аралык Махмуд Кашгари атындагы аңгемелер сынагы башталды