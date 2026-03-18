АКШнын мамлекеттик карызы тарыхта биринчи жолу 39 триллион доллардан ашты. Бул тууралуу АКШнын Казыначылык министрлигинин маалыматтарында камтылган.
Ага ылайык, 2026-жылдын 18-мартында АКШнын карыз милдеттенмелеринин жалпы суммасы болжол менен 39,03 триллион долларга жеткен. Бул көрсөткүч жан башына 114 100 доллардан ашып, рекорддук көрсөткүчкө жеткен.
Эксперттер АКШнын мамлекеттик карызы өткөн жылдын октябрь айында 38 триллион доллардан ашканын белгилешет. Ушул он жылдыктын аягында Эл аралык валюта фондунун (ЭВФ) аналитиктери бул көрсөткүч өлкөнүн ички дүң продукциясынын 143,4 пайызына жетет деп божомолдошкон.
АКШнын президенти Дональд Трамптын шайлоо алдындагы платформасынын негизги бөлүгү мамлекеттик карызды азайтуу болгон. Бирок, анын экинчи мөөнөтү башталгандан бери карыз рекорддук темп менен өстү. Дональд Трамптын экинчи президенттигинин биринчи жылынын аягында АКШнын карызы 2,25 триллион долларга көтөрүлгөн.