09:27
USD 87.45
EUR 103.33
RUB 1.14
Кыргызча

Бүгүн Бишкекте Борбор Азия жана АКШнын «B5+1» экинчи бизнес форуму өтөт

4-5-февралда Бишкек шаарында «Бизнес (B)5+1» экинчи бизнес форуму өтөт. Иш-чара Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети менен биргеликте уюштурулуп, Борбор Азия өлкөлөрү жана Америка Кошмо Штаттарынын бизнес өкүлдөрү менен мамлекеттик органдарынын ортосундагы диалогду өнүктүрүүгө багытталат.

Форумдун приоритеттүү багыттары айыл чарба, банк жана финансы иштери, маанилүү минералдык ресурстар, электрондук коммерция жана маалыматтык технологиялар, транспорт жана логистика жана туризм болмокчу.

Белгилей кетсек, «B5+1» биринчи форуму — 2024-жылдын 14-15-мартында Алматы шаарында өткөрүлүп, анда он өлкөнүн 250дөн ашуун кызыкдар тараптарын жана бизнес өкүлдөрүн чогулткан.

«В5+1» форуму — Борбор Азиянын беш өлкөсү Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан жана Америка Кошмо Штаттарын бириктирген «С5+1» дипломатиялык платформанын бизнес аналогу болуп саналат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/360479/
Кароо: 58
Басууга
Теги
«B5+1» бизнес форуму: АКШ президентинин атайын өкүлү Серджио Гор Бишкеке келди
АКШ Париж климаттык келишиминен расмий түрдө чыкты
Трамп Түштүк Кореядан келген товарлардын бажы төлөмүн 25 пайызга жогорулатты
Америкалык 20 тил билген Камила: «Кыргыз тилин жан дүйнөм менен жактырам»
Вашингтондо Садыр Жапаров менен Дональд Трамптын сүйлөшүүлөрү өттү
Садыр Жапаров АКШнын сенаторлору жана конгрессмендери менен жолугушту
АКШнын мамлекеттик катчысы 2026-жылы Борбор Азия өлкөлөрүнө барат
Президент Садыр Жапаров иш сапары менен АКШга барды
Трамп: АКШда дүйнөнү 150 жолу жардырууга жетиштүү өзөктүк курал бар
Садыр ЖапаровТрамптын чакыруусу менен Вашингтондогу C5+1 саммитине катышат
Эң көп окулган жаңылыктар
Камчыбек Ташиев Нарындагы ооруканаларга 20&nbsp;кызматтык унаа тапшырды Камчыбек Ташиев Нарындагы ооруканаларга 20 кызматтык унаа тапшырды
Кыргызстанда февралда эркектердин ден соолугуна арналган айлык башталат Кыргызстанда февралда эркектердин ден соолугуна арналган айлык башталат
Кышкы Олимпиада-2026: Кыргызстандан эки спортчу катышат Кышкы Олимпиада-2026: Кыргызстандан эки спортчу катышат
Ысык-Көл аймагында туристтер үчүн уникалдуу 180 тонналык нефрит ташы ачылды Ысык-Көл аймагында туристтер үчүн уникалдуу 180 тонналык нефрит ташы ачылды
4-февраль, шаршемби
09:00
Бүгүн Бишкекте Борбор Азия жана АКШнын «B5+1» экинчи бизнес форуму өтөт Бүгүн Бишкекте Борбор Азия жана АКШнын «B5+1» экинчи би...
08:45
«B5+1» бизнес форуму: АКШ президентинин атайын өкүлү Серджио Гор Бишкеке келди
08:30
Бүгүн Абу-Дабиде Орусия, Украина жана АКШнын үч тараптуу сүйлөшүүлөрү болот
08:00
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары: Улуттук кураманын параддык формага сынак жарыяланды
07:45
Криштиану Роналду «Аль-Наср» клубунан кетеби?
3-февраль, шейшемби
17:10
4-февралга карата аба ырайы
15:30
Кыргызстан калкынын саны 7,4 миллионго жакындады
14:36
Караколдо 30 гектар айыл чарба жери мамлекетке кайтарылды
14:28
2026-жылдын январь айында Социалдык фонд 3346 пенсиялык ишти карады
13:29
УКМК: Ысык-Көлдө экскаватор менен байланышкан коррупциялык схема аныкталды