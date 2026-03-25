31-мартта мөөнөтсүз айдоочулук күбөлүктү акысыз алмаштыруу аяктайт

Мөөнөтсүз айдоочулук күбөлүктөрдү акысыз алмаштыруу акциясы 31-мартта аяктайт. Бул тууралуу 24.kg агенттигине Транспорт каражаттарын жана айдоочуларды каттоо боюнча мамлекеттик борбору билдирди.
Маалыматка ылайык, акция аяктагандан кийин айдоочулук күбөлүктөрдү алмаштыруу үчүн 1389 сом өлчөмүндөгү төлөм алынат.
Ошол эле учурда мөөнөтсүз айдоочулук күбөлүктөрдү 31-декабрга чейин 083 формасындагы медициналык маалымкатсыз алмаштыруу мүмкүнчүлүгү сакталат.
Айдоочулук күбөлүктү туруктуу түрдө алмаштыруу үчүн:
- Административдик же муниципалдык айып пулдар төлөнбөгөн болушу керек;
- «Коопсуз шаар» системасы боюнча айып пулдар алдын ала төлөнүшү керек;
- Кыргыз Республикасында каттоодон өтүү милдеттүү.
Эски үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөр дагы эле жарактуу, бирок жакында аларды алмаштыруу керек болот.
Белгиленгендей, акциянын алкагында өлкө боюнча 335 миңден ашык жаран айдоочулук күбөлүгүн жаңылоого жетишти.