УЕФА: Чемпиондор лигасынын финалисттери аныкталды

УЕФА Чемпиондор лигасынын 2024/2025-сезонунун экинчи жарым финалдык беттеши аяктады. Анда «ПСЖ» менен «Арсенал» жооптук оюнда беттешип, тең чыкты (1:1)
Мюнхендиктер менен париждиктердин ортосундагы биринчи оюн Франциянын борборунда өтүп, Луис Энрикенин командасынын 5:4 эсебиндеги жеңиши менен аяктаган. Ошентип, «ПСЖ» Чемпиондор лигасынын финалына жолдомо алып, анда лондондук «Арсенал» менен кездешет.
Эске салсак, финалдык беттеште «ПСЖ» менен «Интер» Германиядагы «Арена Мюнхен» стадионунда кездешет. Оюн ишемби күнү, 31-майга белгиленген.