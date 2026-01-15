ЖК айдоочулук күбөлүктү узак мөөнөт окутуу боюнча чечимди кайра кароого чакырды

Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында депутат Дастан Бекешев айдоочулук күбөлүк алуу үчүн 10 айдан 12 айга чейин окутууну талап кылган чечим туура эмес деп эсептеген жаштар, ага кайрылышканын белгиледи.
«Мен дагы муну туура эмес деп эсептейм. Японияда айдоочулук күбөлүк алуу үчүн үч ай талап кылынат, ал эми АКШ менен Грузияда андан да аз. Эгерде биз ушундай чечим кабыл алып, айдоочулук күбөлүк алуу кымбатка турса, жаштар жөн гана коңшу өлкөлөргө барып, ал жакка барып калышат. Ал эми туризм тармагы бул жерде эмес, башка өлкөлөрдө өнүгөт», — деп кошумчалады ал.
Мамлекеттик унааларды жана айдоочуларды каттоо борборунун башчысы Тынычбек Саидов баса белгилегендей, бул жаңылык айдоо стандарттарын жана айдоочуларды даярдоонун сапатын жакшыртуу үчүн киргизилип жатат.
Депутат Болот Ибраимов андан кайсы өлкөлөрдө айдоочулук күбөлүктү алуу үчүн 10-12 ай талап кылынган практика бар экенин сурады. Бирок, мамлекеттик борбордун жетекчиси бул суроого жооп бере алган жок.
Ага депутат, дүйнөнүн башка бир дагы өлкөсүндө мындай практика жок экенин айтты.
«Жол кырсыктарынын негизги себеби — коррупция. Мурда адамдар жөн гана күбөлүктөрдү сатып алышчу, бул мамлекеттин күнөөсү болчу, жарандардын эмес. Бирок, бүгүн биз адамдарды кыйнап, күбөлүк алууну үйрөнүүгө көп убакыт коротууга мажбурлап жатабыз. Бул түп-тамырынан бери туура эмес. Бул чечимди кайра карап чыгуу керек», — деп кошумчалады Болот Ибраимов.