Өлкөдө транспорт каражаттарын жана айдоочуларды каттоо боюнча борбор түзүлдү

Президент Садыр Жапаров Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча жаңы мамлекеттик борбор түзүү тууралуу жарлыкка кол койду.
Жарлыкка ылайык, Министрлер Кабинетине караштуу Транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттик Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясына караштуу Транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамды каттоо мамлекеттик борбору болуп өзгөртүлдү.
Борбор төмөнкүлөргө укуктуу:
автотранспорт каражаттарын, тракторлорду жана өзү жүрүүчү машиналарды каттоого жана кайра каттоого;
экзамендерди өткөрүү жана айдоочулук күбөлүктөрдү берүү;
айдоочунун күбөлүктөрүн жекелештирүү;
лицензия айдоочулук мектептер;
мамлекеттик номерлерди даярдоо жана жекелештирилген номерлерди сатуу.
Жаңы борбор мурунку агенттиктин ордуна келет. Аны түзүү кошумча бюджеттик чыгашаларды талап кылбайт жана каржылоо буга чейин бекитилген каражаттардын чегинде жүргүзүлөт.
Жарлык 10 күндөн кийин күчүнө кирет.