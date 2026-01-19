14:52
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Кыргызча

Айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу: Бүгүнкү күндө эмнелерди билүү керек?

Кыргызстан эски үлгүдөгү, туруктуу айдоочулук күбөлүктөрүн акырындык менен алмаштырууда. 24.kg агенттиги бул эмне үчүн зарыл, кантип жасоо керек жана күбөлүктөрүн алмаштырбагандарды эмне күтүп турганы жөнүндө кабарлайт.

Эски күбөлүктөрдү алмаштыруунун негизги себептери:

  • Алар санариптештирилген эмес жана бир катар чет өлкөлөрдө таанылбайт;
  • Коргоо элементтери начар жана сүрөттөрү эскирген, бул инсанды аныктоону кыйындатат;
  • Жаңы күбөлүктөр заманбап эл аралык талаптарга жооп берет жана коргоо деңгээли жогору.

Жарандар үчүн жеңилдиктер: Мамлекет алмаштыруу процессин максималдуу түрдө жөнөкөйлөтүү үчүн төмөнкү чараларды көрдү:

  • 083 формасындагы медициналык маалымкатты (справка) көрсөтүү талабы алынып салды;
  • Күбөлүктү «Түндүк» системасы аркылуу онлайн форматта алмаштыруу мүмкүнчүлүгү түзүлдү;
  • Кызмат көрсөтүү тартиби оптималдаштырылып, кошумча чыгымдарсыз жана шашылышсыз бүтүрүүгө шарт түзүлдү.

Кантип алмаштыруу керек?

  • Эгер күбөлүгүңүз «Түндүк» тиркемесинде көрүнбөсө: Тиешелүү филиалдарга өзүңүз барып, документти санариптештирүү жана алмаштыруу үчүн кайрылышыңыз керек.
  • Эгер күбөлүгүңүз «Түндүк» тиркемесинде бар болсо: Филиалдарга барбай эле, онлайн форматта алмаштырууну тариздөө сунушталат.

Жарандарга учурдагы жеңилдетилген шарттардан пайдаланып, күбөлүктөрүн алдын ала алмаштырып алуу сунушталат.

Мөөнөттөр жана кийинки этаптар тууралуу кошумча маалыматтар расмий түрдө жарыяланат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/358396/
Кароо: 34
Басууга
Теги
Эски айдоочулук күбөлүктөр кайсы мөөнөттөн кийин жараксыз болуп калаары айтылды
ЖК айдоочулук күбөлүктү узак мөөнөт окутуу боюнча чечимди кайра кароого чакырды
Кыргызстандыктар эски үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөрүн акысыз алмаштырат
Өлкөдө транспорт каражаттарын жана айдоочуларды каттоо боюнча борбор түзүлдү
Кыргызстанда айдоочулук күбөлүк эми расмий мамлекеттик документ катары эсептелет
Кыргызстанда самокат жана мопеддерди каттоодон өткөрүп, күбөлүк берүү сунушталды
Кыргызстан менен Тажикстан эки өлкөнүн айдоочулук күбөлүктөрүн тааныйт
Кыргызстанда айдоочулардын 70 пайызы жол эрежесин билишпейт
Кыргызстандык жаран айдоочулук күбөлүк алуу үчүн 28 жолу сынак тапшырган
Бишкекте бир жумада 6,5 миң жол эрежесин бузуу фактысы катталды
Эң көп окулган жаңылыктар
2025-жылы &laquo;Кыргыз темир жолу&raquo; 420 миңден ашык жүргүнчү ташыган 2025-жылы «Кыргыз темир жолу» 420 миңден ашык жүргүнчү ташыган
Быйыл Кытайдын төрагасы Си&nbsp;Цзиньпин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет Быйыл Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет
Бийик тоолуу унаа жолдорго кар көчкү түшүүсү күтүлөт Бийик тоолуу унаа жолдорго кар көчкү түшүүсү күтүлөт
Эски айдоочулук күбөлүктөр кайсы мөөнөттөн кийин жараксыз болуп калаары айтылды Эски айдоочулук күбөлүктөр кайсы мөөнөттөн кийин жараксыз болуп калаары айтылды
19-январь, дүйшөмбү
14:41
Айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу: Бүгүнкү күндө эмнелерди билүү керек? Айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу: Бүгүнкү күндө эмнелерд...
14:25
Камчыбек Ташиев күрөө тармагын текшерүүнү тапшырды: Эми мыйзамсыздык болбойт
13:36
«Кара кыргыз» улуттук сериалын тартууга 35 миллион сом сарпталды
13:05
Эрулан Кокулов: «Тасмалардагы тамеки, алкогол ичимдикти жарнамалоону токтоткула»
12:35
Кытайдын калкы 2025-жылы 3,3 миллиондон ашык адамга азайды