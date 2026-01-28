13:04
Жогорку Кеңеш 10 айлык айдоочулук күбөлүктү окутуу демилгесин сынга алды

Парламент 10 айлык айдоочулук күбөлүктү окутуу демилгесин сынга алды. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин бүгүн, 28-январдагы жалпы жыйынында бир нече депутаттар билдиришти.

Депутат Болот Ибраимовдун айтымында, аларга айдоочулук күбөлүктү берүү процессин реформалоо боюнча көптөгөн арыздар келип түшүүдө.

«Мамлекеттик унааларды жана айдоочуларды каттоо борборунун жетекчиси мунун баары эмне үчүн зарыл экенине тийиштүү түшүндүрмө бере албайт. Кечээ, мен 100 жеке менчик айдоо мектептеринин өкүлдөрү менен жолугуштум. Бирок чакырылганына карабастан, мамлекеттик борбордун жетекчиси келбеди жана эч кандай түшүндүрмө берген жок. Лицензиялар менен болгон көйгөй окутуу процессинде эмес, мамлекеттик органдардагы коррупцияда экенин түшүнүү маанилүү. Бул демилгени колдоонун ордуна, Ички иштер министрлиги Кыргыз элинен коррупциялык иштери үчүн кечирим сураганы жакшы болмок. Бул демилге мамлекеттик органдарды жаман көрсөтүп жатат. Эгерде мамлекеттик борбордун директору реформанын маңызын түшүндүрө албаса, анда анын ордуна башка бирөөнү коюңуз. Бирок мен бул абдан туура эмес демилге экенин белгилегим келет», — деди ал.

Аны башка депутаттар колдошту, алар окутуу 100 жылга созулушу мүмкүн жана лицензияларды берүүдөгү кырдаал дагы эле жакшырбайт деген пикирлерин билдиришти. «Биз окутуу мөөнөтүн көбөйтпөстөн, мамлекеттик органдардагы коррупцияны жок кылышыбыз керек», — деп кошумчалашты алар.
