Кыргызстандыктар эски үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөрүн акысыз алмаштырат

Кыргызстандыктар эски үлгүдөгү туруктуу айдоочулук күбөлүктөрүн акысыз алмаштырат. Бул тууралуу президенттин Иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди.
Анын айтымында, жарандар күбөлүктөрүн 15-январдан 15-февралга чейин акысыз алмаштырса болот
«Айдоочулук күбөлүк боюнча суроолор көп болуп жаткандыктан кыскача маалымат берейин. Декабрь айында айтылгандай эле, президенттин тапшырмасына ылайык, 2026-жылдын 15-январынан 15-февралына чейин эски үлгүдөгү мөөнөтсүз айдоочулук күбөлүктөр акысыз алмаштырылат. Ошондуктан убакытты өткөрбөй, азыртадан барып алмаштырып алыңыздар», — деп белгиледи ал.
Эскерте кетсек, жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөр 2025-жылдын ноябрында бериле баштаган. Туруктуу күбөлүктөрдү жаңыларына Транспорт каражаттарын жана айдоочуларды каттоо боюнча мамлекеттик агенттикте алмаштырууга болот.