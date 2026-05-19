Садыр Жапаров ИИМдин оор кылмыштардын бетин ачкан кызматкерлерин сыйлады

Президент Садыр Жапаров ички иштер органдарынын бир катар кызматкерлерин мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчысынын басма сөз кызматы билдирди.

Кызматтык милдетин үлгүлүү аткаргандыгы, кылмыштуулукка каршы күрөшүүгө, ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында кеңири коомдук резонанс жараткан оор жана өзгөчө оор кылмыштардын бетин ачууга кошкон олуттуу салымы үчүн сыйланышты:

«Эрдик» ордени менен:

Акунбеков Таалайбек Акунбекович — Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматынын тергөөчүсү, милициянын полковниги;

Алагөзов Эркин Жумакадырович — Ички иштер министрлигинин Тез чара көрүүчү атайын отрядынын 4-бөлүмүнүн ыкчам өкүл-жоокери, милициянын подполковниги;

Алсеитов Самат Жусупович — Ички иштер министрлигинин Кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын алтынчы башкармалыгынын башчысынын орун басары, IT-технологиялар чөйрөсүндөгү кылмыштардын бетин ачуу бөлүмүнүн башчысы, милициянын полковниги;

Жыргалбеков Аскар Жыргалбекович — Ички иштер министрлигинин Башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары, милициянын майору;

«Ардак» медалы менен:

Ашырбаев Өмүрбек Кубанычбекович — Ички иштер министрлигинин Маалыматтык технологиялар башкы башкармалыгынын маалыматтык технологиялар башкармалыгынын маалыматтык-техникалык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы, милициянын майору;

Мамырова Дамира Сагыновна — Ички иштер министрлигинин Эксперттиккриминалистикалык кызматынын башчысынын орун басары, милициянын подполковниги;

Турганбаев Асылбек Жумабаевич — Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматынын тергөөчүсү, милициянын подполковниги.
