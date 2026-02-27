12:18
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.14
Кыргызча

Албаниядагы рейтингдик мелдеш: Бүгүн кыргызстандык 5 балбан килемге чыгат

Албаниянын Тирана шаарында өтүп жаткан эл аралык рейтингдик «MUHAMET MALO 2026» турнири уланууда. Бүгүн, 27-февралда Кыргызстандан беш спортчу күч сынашат.

Кыз-келиндер күрөшү:

  • Гүльнур Таштанбекова (65 кг чейин)
  • Мээрим Жуманазарова (68 кг чейин)

Грек-рим күрөшү:

  • Илгиз Каныбеков (77 кг чейин)
  • Асан Жанышов (87 кг чейин)
  • Азат Салидинов (87 кг чейин)

Бул күнү кыз-келиндер 59, 62, 65 жана 68 кг салмактарда медалдарды талашат. Ал эми грек-рим күрөшүндө 77 жана 87 кг категорияларында беттештер өтөт.

Беттештер Бишкек убактысы боюнча саат 15:30да башталат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/363813/
Кароо: 102
Басууга
Теги
Криштиану Роналду Испаниянын «Альмерия» футбол клубун сатып алдыбы?
Чемпиондор Лигасы: 1/8 финалынын жуптары аныкталды
Албаниядагы рейтингдик мелдеш: Орозобек Токтомамбетов күмүш медаль жеңип алды
Албаниядагы рейтингдик мелдеш: Эрназар Акматалиев алтын медаль жеңип алды
UWW уюмунун версиясы: Дүйнөлүк рейтингде Кыргызстандан беш балбан көрсөтүлдү
Бүгүн Албанияда эл аралык рейтингдик мелдеш башталат. Кыргыз балбандар тизмеси
Былтыр кыргыз спортчулары 840тан ашык медаль жеңип алды
ФИФА дүйнө жүзү боюнча 100 футбол академиясын ачат
Олимпиада −2026: Италияда кышкы оюндар жыйынтыкталды. Норвегия алдыда
Айсулуу Тыныбекова жаңы батирин көрсөттү
Эң көп окулган жаңылыктар
23-февраль&nbsp;&mdash; Ата Мекенди коргоо күнү! 23-февраль — Ата Мекенди коргоо күнү!
Орозо &minus;2026: Кайсы нерселер орозону бузат жана кайсы нерселер бузбайт? Орозо −2026: Кайсы нерселер орозону бузат жана кайсы нерселер бузбайт?
УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант, ИИМдин башчысы генерал-полковник наамын алды УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант, ИИМдин башчысы генерал-полковник наамын алды
Salam Premium Cola Рамазан айында ооз ачууларды уюштура баштады Salam Premium Cola Рамазан айында ооз ачууларды уюштура баштады
27-февраль, жума
12:05
Пайдалуу кеңеш: Табышмактар эмне үчүн балдарга маанилүү? Пайдалуу кеңеш: Табышмактар эмне үчүн балдарга маанилүү...
11:35
Айбек Иминов Дин иштери боюнча агенттиктин төрагасынын орун басары болду
11:25
Кыргызстанда мектеп окуучуларынын олимпиадасынын облустук баскычы башталды
11:03
Албаниядагы рейтингдик мелдеш: Бүгүн кыргызстандык 5 балбан килемге чыгат
10:52
Бишкек—Ош жолунда кар көчкүсүн атайлап түшүрүү иштери жүрөт